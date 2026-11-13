Filme Netflix care au dezamăgit în 2026. Prezența actorilor de la Hollywood nu a convins

Netflix a lansat în 2026 mai multe producții cinematografice cu distribuții impresionante și povești care promiteau să țină publicul în fața ecranelor. Cu toate acestea, nu toate filmele s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Trei dintre titlurile care îi aduc împreună pe actori precum Ben Affleck, Russell Crowe și Greta Lee au primit recenzii predominant negative din partea criticilor.

Prezența unor nume importante de la Hollywood nu garantează întotdeauna succesul unui film. În 2026, mai multe producții disponibile pe Netflix au demonstrat că o distribuție cunoscută și o poveste interesantă nu sunt suficiente pentru a obține aprecierea criticilor.

Thrillerele psihologice și dramele inspirate din evenimente reale s-au numărat printre genurile abordate de platforma de streaming. Deși unele dintre aceste filme au atras atenția încă de la anunțarea distribuției, reacțiile de după lansare au fost mai puțin favorabile. Scenariile considerate neconvingătoare, ritmul lent și lipsa suspansului s-au regăsit printre principalele nemulțumiri exprimate în recenzii.

Lansat pe Netflix pe 9 octombrie 2026, filmul „Animale” îl aduce pe Ben Affleck atât în fața camerei, cât și în spatele acesteia, actorul ocupându-se de regie și participând la scrierea scenariului. Distribuția îi mai include pe Kerry Washington, Gillian Anderson și Steven Yeun.

Povestea îl urmărește pe Mark Kimball, un candidat la funcția de primar al orașului Los Angeles, a cărui viață se schimbă radical după răpirea fiului său. Împreună cu soția, acesta încearcă să strângă suma cerută drept răscumpărare, fiind nevoit să ia decizii care îi pot compromite atât familia, cât și viitorul politic.

Deși premisa oferă numeroase posibilități pentru construirea unui thriller tensionat, filmul a primit recenzii slabe. Criticii au reproșat producției faptul că nu reușește să valorifice suficient conflictul central, iar unele evoluții ale poveștii sunt previzibile. Pe Rotten Tomatoes, „Animale” are un scor de 30% din partea criticilor, pe baza a 83 de recenzii, în timp ce numai 36% dintre evaluările publicului sunt pozitive.

Brian Tallerico, critic de film pentru RogerEbert.com, a apreciat că producția reprezintă unul dintre cele mai slabe rezultate ale carierei regizorale a lui Affleck, invocând probleme legate de construcția personajelor, coerența scenariului și menținerea tensiunii.

În ciuda distribuției experimentate, „Animale” nu a reușit să obțină aprecierea de care s-au bucurat alte thrillere regizate de Ben Affleck.

O altă producție Netflix care a primit numeroase recenzii negative în 2026 este „Unabomber”, lansată pe 25 septembrie. Filmul este regizat de Janus Metz și îi are în distribuție pe Russell Crowe, Jacob Tremblay și Shailene Woodley. Povestea este inspirată din viața lui Ted Kaczynski, cunoscut sub numele de Unabomber, autorul unei campanii de atentate cu bombe desfășurate în Statele Unite de-a lungul mai multor ani.

Filmul urmărește transformarea lui Kaczynski dintr-un tânăr cu rezultate academice excepționale într-un criminal urmărit de autoritățile federale. Un rol important în desfășurarea acțiunii îl au experiențele sale de la Universitatea Harvard, unde a fost supus unor experimente psihologice controversate.

Russell Crowe îl interpretează pe profesorul Henry Murray, în timp ce Jacob Tremblay îl aduce pe ecran pe tânărul Kaczynski. Shailene Woodley joacă rolul agentei FBI Joanne Miller, implicată în investigația care urmărește identificarea și capturarea acestuia.

Subiectul, inspirat din evenimente reale, oferea posibilitatea explorării unor teme precum izolarea, violența și influența experiențelor psihologice asupra comportamentului uman. Cu toate acestea, criticii au considerat că filmul propune explicații insuficient de convingătoare și nu reușește să aprofundeze complexitatea cazului.

Producția a obținut un scor de numai 24% din partea criticilor pe Rotten Tomatoes, pe baza a 55 de recenzii. Reacția publicului a fost însă mai favorabilă, filmul având 60% evaluări pozitive din partea spectatorilor. Publicația Forbes a remarcat încă de la lansare diferența dintre potențialul subiectului și primirea modestă de care s-a bucurat producția. Interpretările actorilor nu au reușit să compenseze, în opinia criticilor, problemele scenariului.

„Ultima casă”, lansat pe Netflix pe 7 august 2026, este un thriller cu elemente science-fiction și horror, regizat de Louis Leterrier. În rolurile principale apar Greta Lee și Wagner Moura, alături de Gabriel Barbosa.

Acțiunea se concentrează asupra unei familii care descoperă că a rămas blocată în propria locuință, fără să înțeleagă ce anume o împiedică să iasă. Pe măsură ce resursele încep să se epuizeze, membrii familiei trebuie să găsească soluții pentru a supraviețui și să înfrunte amenințarea misterioasă care îi ține captivi. Plecând de la această situație, filmul încearcă să exploreze atât lupta pentru supraviețuire, cât și relațiile dintre personajele obligate să trăiască într-un spațiu limitat, fără posibilitatea de a cere ajutor.

Ideea a fost considerată promițătoare, însă execuția nu a convins majoritatea criticilor. Printre problemele semnalate s-au numărat repetitivitatea unor situații, evoluția lentă a acțiunii și lipsa unei tensiuni constante.

Pe Rotten Tomatoes, „Ultima casă” a înregistrat un scor de 23% din partea criticilor, pe baza a 82 de recenzii, și 27% din partea publicului. Evaluările reflectă o primire predominant negativă, în ciuda distribuției și a conceptului de la care pornește povestea.

Criticii au apreciat că filmul nu dezvoltă suficient conflictele dintre personaje și că misterul care stă la baza acțiunii nu este exploatat la potențialul său. Astfel, o poveste care ar fi putut construi suspans în jurul izolării și al incertitudinii a fost considerată, în numeroase recenzii, prea repetitivă.