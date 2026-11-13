Filmul românesc „Monarh”, regizat de Dan Radu Mihai, intră în cinematografele din România vineri, 13 noiembrie 2026, cu o poveste SF despre putere, identitate și influența tehnologiei asupra oamenilor. Lungmetrajul, o producție româno-cehă, urmărește un bărbat care descoperă că emoțiile sale pot provoca defecțiuni electrice și îl determină să-și pună sub semnul întrebării propria existență.

Filmul marchează debutul în lungmetraj al regizorului Dan Radu Mihai și explorează un teritoriu mai puțin abordat în cinematografia românească. Acțiunea se desfășoară într-o lume în care supravegherea digitală, realitatea virtuală și tehnologia influențează tot mai mult viața de zi cu zi.

Personajul principal, Bogdan, interpretat de Vladimir Proca, are 35 de ani și a trăit mult timp cu impresia că suferă de o afecțiune cardiacă. Dispariția fără urmă a prietenei sale îl determină să pornească într-o călătorie pentru a o găsi.

Drumul îl conduce în orașul copilăriei, unde reîntâlnește persoane și descoperă secrete pe care le considera demult uitate. Pe măsură ce înaintează în această căutare, Bogdan observă că stările emoționale intense provoacă defecțiuni ale circuitelor electrice din jurul său.

Descoperirea schimbă perspectiva asupra presupusei sale boli și deschide o serie de întrebări despre identitate și natura personajului. Călătoria devine astfel o încercare de a înțelege ce i se întâmplă și care este locul său într-o lume în care granița dintre realitate și fantastic este tot mai greu de delimitat.

Scenariul este semnat de Dan Radu Mihai împreună cu poetul Dan Sociu. Cei doi construiesc un univers situat între realism și fantastic, într-un viitor apropiat pe care regizorul îl descrie drept un „prezent nefructificat”.

În lumea prezentată de film, tehnologia este omniprezentă, iar realitatea virtuală poate fi utilizată inclusiv pentru reabilitarea psihologică și socială. Povestea urmărește felul în care aceste instrumente pot modifica raporturile dintre individ, libertate și control.

Regizorul leagă temele filmului de experiența unei societăți în care supravegherea era cândva o realitate cotidiană. Dan Radu Mihai consideră că mecanismele de control nu au dispărut, ci s-au mutat în dispozitivele și platformele digitale pe care oamenii le folosesc permanent.

„Am schimbat o supraveghere pe alta și i-am zis conectare”, afirmă regizorul, explicând una dintre ideile care au stat la baza universului cinematografic din „Monarh”.

Filmările s-au desfășurat pe parcursul a 20 de zile, în peste 50 de locații din mai multe regiuni ale României.

Producția se îndepărtează de decorurile urbane și de interioarele întâlnite frecvent în filmele autohtone. Traseul personajului traversează spații neobișnuite, printre care câmpuri cu turbine eoliene, păduri în care apar antene de satelit, trenuri și zone izolate.

Imaginea filmului este semnată de Pătru Păunescu, iar montajul îi aparține lui Robert Bitay.

Filmul a atras și atenția Corinei Șuteu, președinta festivalului Making Waves, dedicat cinematografiei românești la New York. Aceasta a descris producția drept un film neobișnuit, cu o construcție sofisticată și interpretări remarcabile.

Distribuția reunește actori cunoscuți din cinematografia și teatrul românesc, alături de Vladimir Proca, cunoscut și ca baterist al trupei Robin and the Backstabbers.

Din distribuție fac parte Ada Lupu, Christine Cizmaș, Ozana Oancea, András Buzási, Oana Popescu, Gheorghe Visu, Andi Vasluianu, Radu Gheorghe, Mario Monțescu și Răzvan „Krem” Alexe.

După lansarea din 13 noiembrie, filmul va fi promovat printr-un turneu național, în cadrul căruia spectatorii vor avea ocazia să întâlnească membri ai echipei.

Programul anunțat include următoarele proiecții:

Timișoara – 13 noiembrie, ora 19:00: Cinema City Shopping City, în prezența lui Dan Radu Mihai, Christine Cizmaș și Oana Popescu.

Cinema City Shopping City, în prezența lui Dan Radu Mihai, Christine Cizmaș și Oana Popescu. Timișoara – 14 noiembrie, ora 19:00: Cinema Victoria, cu participarea acelorași membri ai echipei.

Cinema Victoria, cu participarea acelorași membri ai echipei. Cluj – 15 noiembrie, ora 19:00: Cinema City Iulius Mall, alături de Dan Radu Mihai, Vladimir Proca, András Buzási, Christine Cizmaș și Oana Popescu.

Cinema City Iulius Mall, alături de Dan Radu Mihai, Vladimir Proca, András Buzási, Christine Cizmaș și Oana Popescu. Sibiu – 16 noiembrie, ora 19:00: Cineplexx, cu Dan Radu Mihai, Christine Cizmaș, Oana Popescu și Oana Năstase.

Cineplexx, cu Dan Radu Mihai, Christine Cizmaș, Oana Popescu și Oana Năstase. Iași – 17 noiembrie, ora 19:00: Cinema City Mall Moldova, cu Ada Lupu și Dan Radu Mihai.

Cinema City Mall Moldova, cu Ada Lupu și Dan Radu Mihai. Suceava – 18 noiembrie, ora 19:00: Cinema City Iulius Mall, în prezența regizorului.

Cinema City Iulius Mall, în prezența regizorului. Miercurea Ciuc – 18 noiembrie, ora 19:00: Cinema Csíki Mozi, cu Vladimir Proca.

Cinema Csíki Mozi, cu Vladimir Proca. Craiova – 24 noiembrie, ora 19:00: Cineplexx, cu Oana Năstase și alți membri ai echipei.

Lansarea filmului este însoțită și de o campanie promoțională. Până la 23 decembrie 2026, persoanele care cumpără un bilet la „Monarh” îl pot înscrie pe platforma kia.monarhfilm.ro pentru a participa la o tragere la sorți al cărei premiu este un autoturism electric Kia EV2.

Campania se adresează persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, iar condițiile de participare sunt prezentate în regulamentul publicat pe site-ul dedicat.

„Monarh” propune o abordare SF într-un peisaj cinematografic românesc în care acest gen este mai puțin prezent. Filmul poate fi văzut în cinematografele din România începând cu 13 noiembrie 2026, iar turneul național va continua până la finalul lunii.