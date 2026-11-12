Serialul „Fiica cea bună” („The Good Daughter”), cu actrițele Rose Byrne și Meghann Fahy în rolurile principale, are premiera pe HBO Max pe 12 noiembrie 2026. Producția are șase episoade și urmărește povestea a două surori înstrăinate, a căror relație este pusă din nou la încercare după un atac armat într-o școală din orașul natal.

Adaptat după romanul omonim semnat de Karin Slaughter, bestseller New York Times, serialul combină ancheta unui incident violent cu secrete de familie și traume din trecut. Acțiunea se desfășoară în Pikeville, Georgia, unde cele două surori ajung să colaboreze pentru a descoperi ce s-a întâmplat cu adevărat în fostul lor liceu.

Povestea se concentrează asupra lui Charlotte Quinn, interpretată de Meghann Fahy, și a surorii sale mai mari, Samantha (Rose Byrne). Ambele sunt avocate, însă au ales drumuri profesionale diferite.

Charlotte lucrează în dreptul penal și îi apără în special pe minori. Ea a rămas în Pikeville, Georgia, orașul în care a crescut alături de familie. Samantha, în schimb, și-a construit cariera la New York, unde este parteneră într-o firmă importantă de avocatură, specializată în dreptul brevetelor.

Despărțirea dintre cele două surori are legătură cu un eveniment violent petrecut în adolescență. Un atac asupra locuinței familiei le-a schimbat definitiv viața. Mama lor a fost ucisă, iar Samantha a reușit să supraviețuiască și a plecat ulterior din oraș.

La două decenii de la tragedie, un atac armat are loc la fostul liceu al lui Charlie. În timpul incidentului, directorul instituției și un elev sunt uciși, iar Charlotte ajunge implicată direct în evenimente.

Tatăl celor două femei, Rusty Quinn, îi cere lui Samantha să se întoarcă acasă pentru a-și ajuta sora. Interpretat de Brendan Gleeson, Rusty este un avocat specializat în apărare penală, cunoscut pentru clienții controversați pe care îi reprezintă.

Revenirea lui Sam în Pikeville deschide un capitol dificil pentru întreaga familie. Cele două surori încearcă să afle ce s-a întâmplat în liceu, însă investigația le conduce și către întrebări rămase fără răspuns din trecutul lor.

Pe măsură ce descoperă noi informații, relația dintre ele este pusă la încercare. Serialul urmărește atât evoluția anchetei, cât și încercarea celor două femei de a înțelege experiențele care le-au îndepărtat.

„Fiica cea bună” este adaptat după romanul publicat în 2017 de scriitoarea americană Karin Slaughter, inclus în lista bestsellerurilor New York Times.

Autoarea a scris toate cele șase episoade și este producătoare executivă a serialului. Regia îi aparține lui Steph Green, cunoscută pentru producții precum „Watchmen” și „The Americans”.

Din echipa de producători executivi fac parte Bruna Papandrea, Steve Hutensky și Casey Haver, din partea companiei Made Up Stories, precum și Rose Byrne.

Distribuția îi mai include pe Olivia Williams, în rolul lui Harriet „Gamma” Quinn, Harper Steele și Michael Dorman.

Producția este realizată de Made Up Stories în parteneriat cu Fifth Season și a fost comandată inițial pentru platforma americană Peacock.

În Statele Unite, serialul are premiera pe Peacock pe 12 noiembrie 2026, toate cele șase episoade fiind lansate în aceeași zi. Pentru România și alte piețe din Europa Centrală și de Est, Warner Bros. Discovery a anunțat distribuția producției pe HBO Max, tot începând cu 12 noiembrie.

Potrivit informațiilor oficiale publicate de companie, Fifth Season se ocupă de distribuția internațională a miniseriei.

„Fiica cea bună” propune o poveste construită în jurul unei anchete criminale și al relației complicate dintre două surori care încearcă să depășească urmările unei tragedii din copilărie. Cele șase episoade pot fi urmărite începând cu 12 noiembrie pe HBO Max în România.