Incidentul a avut loc în timpul meciului Dinamo – Petrolul, disputat la Slobozia. Jandarmii au aplicat și alte sancțiuni spectatorilor, dar și unui responsabil al firmei de pază.

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a aruncat un rucsac în care se aflau materiale pirotehnice în sectorul rezervat suporterilor Petrolului Ploiești, în timpul partidei cu Dinamo București, disputată sâmbătă, 21 noiembrie, pe stadionul „1 Mai” din Slobozia. Acesta a fost sancționat cu o amendă de 500 de lei și cu interdicția de a participa la competiții sportive timp de un an, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Incidentul s-a produs în minutul 20 al meciului, când bărbatul s-ar fi deplasat prin spatele Peluzei 2 și ar fi aruncat rucsacul în interiorul sectorului ocupat de suporterii echipei ploieștene. Jandarmii l-au interceptat, iar cazul a fost preluat pentru continuarea cercetărilor.

Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Constanța, incidentul a fost observat în minutul 20 al partidei. Bărbatul ar fi trecut prin spatele Peluzei 2, sector în care se aflau suporterii Petrolului Ploiești, și ar fi aruncat rucsacul cu materiale pirotehnice în interiorul acesteia.

Acesta a fost interceptat de un echipaj de jandarmi. În urma intervenției, au fost întocmite documente privind o posibilă infracțiune referitoare la regimul materiilor explozive, iar polițiștii urmează să continue cercetările.

Pe lângă documentele întocmite în legătură cu posibila infracțiune, tânărul a primit o amendă de 500 de lei și interdicția de a participa la competiții sportive pentru o perioadă de 12 luni.

Incidentul cu materialele pirotehnice nu a fost singurul pentru care au intervenit forțele de ordine în timpul partidei Dinamo – Petrolul.

Un alt spectator a fost amendat cu 250 de lei și sancționat cu interdicția de a participa la competiții sportive, după ce a fost identificat în stare de ebrietate pe stadion.

De asemenea, un bărbat a primit o amendă de 150 de lei pentru adresarea unor cuvinte și expresii jignitoare către un angajat al firmei de pază.

Sancțiune a fost aplicată și șefului dispozitivului de pază, care a fost amendat cu 500 de lei pentru neîndeplinirea obligațiilor privind efectuarea unui control corporal riguros asupra spectatorilor.

Meciul dintre Dinamo București și Petrolul Ploiești s-a disputat sâmbătă, 21 noiembrie, pe stadionul „1 Mai” din Slobozia, în cadrul Superligii.

Petrolul a câștigat cu 1-0, singurul gol al întâlnirii fiind marcat de Dan Nlundulu, în minutul 45+12, din penalty.