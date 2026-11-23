Max Richter consideră că folosirea inteligenței artificiale în procesul de creație pornește de la o înțelegere greșită a artei. Artistul a compus muzica din filmul „Hamnet” și a fost nominalizat la Oscarul pentru muzică originală în 2026. În același an, a primit premiul Ivor Novello pentru inovație, pentru contribuția sa la muzica clasică contemporană.

Compozitorul coloanei sonore a filmului „Hamnet”, în vârstă de 60 de ani, a discutat cu Lauren Laverne, în emisiunea „Desert Island Discs” de la BBC Radio 4, despre creativitate și dificultățile întâmpinate de tinerii artiști.

În declarațiile preluate de Press Association și publicate de The Standard, Richter susține că arta nu poate fi înțeleasă ca un proces de fabricație care trebuie automatizat. Pentru el, creația pornește din experiențele trăite, biografia artistului și comunicarea dintre oameni.

„Este ceva cu adevărat special, fundamental uman”, a spus compozitorul. „Cred că aplicarea sistemelor AI în acest domeniu este pur și simplu o greșeală.”

Richter a vorbit și despre presiunea financiară asupra noilor generații, apreciind că tinerilor creatori le este mai greu acum să își construiască o carieră.

Intervenția de la BBC se înscrie într-o preocupare mai veche a compozitorului. La o audiere parlamentară britanică din 4 februarie 2025, Richter a afirmat că unele modele AI pot genera muzică foarte apropiată de stilul său. El a susținut că acest lucru indică folosirea creațiilor sale fără acord și fără plată.

În aceeași audiere, a avertizat asupra riscului de uniformizare a culturii muzicale și de reducere a veniturilor creatorilor, dacă materialele generate automat ajung să îi înlocuiască. Aceste declarații au fost făcute în Parlament.

Prezentarea episodului, reprodusă în arhiva de programe Radio Lists, descrie un început de carieră departe de succesul internațional de astăzi. În primul deceniu de activitate, Richter a combinat predarea pianului cu munca de compoziție și un număr limitat de concerte, în timp ce își întemeia familia alături de artista vizuală Yulia Mahr.

Primul său album solo, „Memoryhouse”, lansat în 2002, a trecut aproape neobservat. Nici „The Blue Notebooks” nu și-a găsit imediat publicul, deși a marcat începutul recunoașterii critice. Ulterior, regizorul Ari Folman l-a căutat pentru muzica documentarului animat „Waltz with Bashir”.

Un detaliu biografic inclus în prezentarea emisiunii privește rolul neașteptat al unui livrator de lapte din Bedford, orașul englez în care Richter a crescut. Acesta i-a remarcat interesul pentru muzică și a început să îi aducă discuri cu Philip Glass.

Povestea apare și într-un portret publicat anterior de Elbphilharmonie. Richter avea aproximativ 12–13 ani când bărbatul l-a auzit exersând la pian. Pasionat de muzică contemporană și posesor al unei colecții ample de discuri, acesta i-a făcut cunoscute lucrările unor compozitori precum Glass și Terry Riley. Repetiția și forța ritmică a muzicii lor l-au captivat pe viitorul compozitor.

Richter a fost nominalizat la Oscar în 2026 pentru muzica originală a filmului „Hamnet”. Regizat de Chloé Zhao, cu Jessie Buckley și Paul Mescal în distribuție, filmul adaptează romanul lui Maggie O’Farrell despre familia lui William Shakespeare.

În noiembrie, compozitorul a primit premiul Ivor Novello pentru inovație. The Ivors Academy a confirmat distincția, acordată pentru inventivitatea și influența sa asupra compoziției clasice contemporane.

Printre proiectele sale recente se numără și albumul „While The Flood Rages”, construit din muzica scrisă pentru baletul „MaddAddam”, realizat împreună cu Wayne McGregor și inspirat de trilogia lui Margaret Atwood. Proiectul explorează criza ecologică, accelerarea tehnologică și legăturile dintre oameni.