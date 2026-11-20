Clubul Sportiv Dinamo București și-a recompensat vineri performanțele obținute pe parcursul anului 2026, în cadrul unui eveniment de gală organizat la Opera Națională București. La manifestare au participat numeroase personalități ale sportului și culturii românești, iar marele trofeu pentru titlul de sportivul anului i-a revenit, fără surprize, înotătorului David Popovici, dublu medaliat cu aur la Campionatele Europene din acest an, conform news.ro.

David Popovici și-a reconfirmat statutul de lider al natației mondiale în 2026, reușind o premieră absolută: a devenit primul înotător din istorie care câștigă probele de 100 și 200 de metri liber la trei ediții consecutive ale Campionatului European. Prezent pe scena Operei Naționale, multiplul campion a vorbit despre nivelul tot mai ridicat al competițiilor și despre marea sa ambiție legată de recordul mondial.

“La Campionatul European am fost parte din cea mai rapidă finală din istorie la 100 de metri liber, ceea ce îmi spune că sportul ăsta mai are enorm de mult potenţial şi foarte mult loc să se dezvolte. Deşi sunt foarte aproape de recordul mondial şi suntem extrem de mulţi înotători care am coborât sub 47 de secunde, la câteva sutimi diferenţă, mai e mult de muncă pentru noi toţi.

2026 a fost un an de tranziţie în materie de nivelul competiţiilor, intensitatea pregătirii şi aşa mai departe. Pentru că este fix în mijlocul ciclului olimpic. Şi am venit din 2025, unde am avut un campionat mondial foarte puternic, către 2027, unde avem din nou campionatele mondiale.

Mi-aş dori să recapăt recordul mondial de la 100 de metri liber pentru că mi-am dat seama în ultima vreme că, ok, am devenit cel mai bun din lume şi demonstrez asta, dar parcă să fii cel mai bun în istorie are pentru mine o altă greutate. Am tot spus că o fac, o fac, o fac. Hai s-o facem!", a declarat David Popovici în cadrul ceremoniei de vineri.

Rezultatele excepționale obținute în bazin au adus recunoașterea supremă și pentru staff-ul tehnic. Titlul de antrenorul anului la Gala Sportului Dinamovist i-a fost acordat lui Adrian Rădulescu, tehnicianul care coordonează pregătirea lui David Popovici.

Evenimentul de la Opera Națională București a îmbinat performanța sportivă cu momente artistice deosebite. Imnul național a fost interpretat de Cezar Ouatu, artist pop-opera și fost reprezentant al României la Eurovision.

De asemenea, celebra actriță de teatru și film Maia Morgenstern a urcat pe scenă pentru a aduce un omagiu emoționant lui Leon Rotman, primul dublu campion olimpic din istoria României. Momentul a marcat împlinirea a 70 de ani de la performanța istorică reușită de marele canoist la Jocurile Olimpice de la Melbourne, din 1956, unde a cucerit două medalii de aur.

Lista completă a premianților la Gala Sportului Dinamovist 2026

Pe lângă distincțiile principale, conducerea clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare a premiat sportivii de la discipline precum canotaj, scrimă, haltere, tir, gimnastică, judo și dans sportiv, precum și echipele care au dominat competițiile interne.

Distincții principale:

Sportivul anului: David Popovici (înot)

Antrenorul anului: Adrian Rădulescu

Laureați ai anului sportiv 2026:

Canotaj: Amalia Chelaru, Cristina Druga, Maria Lehaci, Florin Lehaci, Ştefan Berariu, Victoria Petreanu, Ancuţa Bodnar, Claudiu Neamţu, Mateus Cozminciuc, Andrei Mândrilă, Sergiu Bejan

Scrimă: Vlad Covaliu, Răzvan Ursachi

Haltere: Mihaela Cambei

Tir sportiv: Luca Joldea

Categoria Juniori și tineret:

Canotaj: Bianca Ifteni

Gimnastică: Aniela Tudor

Scrimă: Radu Matei

Judo: Roxana Vişa

Dans sportiv: Patrick Berbece și Andreea Sturzinschi

Echipe campioane în 2026:

Handbal masculin CS Dinamo

Volei masculin CS Dinamo