Campionatele Europene de Dezbateri pentru elevi la București. Este o premieră

Campionatele Europene de Dezbateri la București. România a reușit să obțină în premieră dreptul de a găzdui Campionatele Europene de Dezbateri pentru Elevi / European Schools Debating Championship (ESDC).

Campionatele Europene de Dezbateri la București

Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR) a obținut din partea IDEA (International Debate Education Association) dreptul de a organiza anul viitor cea mai importantă competiție europeană pentru elevi de liceu, care se va desfășura în limba engleză, între 27 februarie și 2 martie, la București și la care vor lua parte 34 de echipe reprezentative și arbitri însoțitori.

Până la sfârșitul lunii septembrie se va face selecția pentru posturile de antrenori ai lotului național al României, iar apoi vor urma preselecțiile pentru lotul de 10 elevi care vor reprezenta țara la aceste Campionate Europene, dar și la Campionatele Mondiale pentru Elevi care vor avea loc anul viitor în Panama.

Mădălin Guruianu a fost ales președinte

Pe 16 septembrie, Adunarea Generală ARDOR - federația reprezentativă pentru dezbateri și oratorie la nivel național, compusă din 6 asociații regionale - l-au pus pe Cosmin Tenie în postul de Director Executiv pentru încă un an și l-au ales în postul de președinte pentru următorul mandat pe Mădălin Guruianu, membru cu mai bine de 15 ani de experiență în asociație.

Ce spune Mădălin Guruianu

Mădălin Guruianu a spus că este onorat că a fost ales președinte și că este o organizarea Campionatelor Europene la București este o adevărată provocare.

”Sunt onorat să fiu pentru prima dată în această postură de președinte, după ce am arbitrat și pregătit echipe de club, găzduit și fondat competiții regionale și naționale și sper să pot oferi mișcării de dezbateri măcar o parte din multele beneficii pe care mi le-a adus de-a lungul anilor. Am deplina convingere că societatea are nevoie mai mult decât oricând de instrumentele dezbaterilor, precum gândirea critică și argumentele cu sens, iar acestea trebuie aduse în prim plan, spre binele tuturor. Îmi propun să ajut la o colaborare sporită între asociațiile regionale, responsabilii de cluburi, profesorii, studenții și elevii implicați, pentru că, evident, doar ÎMPREUNĂ putem fi mai buni. Cred totodată că este provocatoare organizarea în premieră a Campionatelor Europene la București anul viitor și sunt onorat să ajut echipa executivă în îndeplinirea acestui obiectiv major.”