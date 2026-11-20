Actorul francez Gérard Depardieu și scriitorul Michel Houellebecq sunt vizați de o anchetă judiciară deschisă la Paris pentru presupuse fapte de viol în grup și agresiune sexuală. Dosarul a fost deschis în urma unei plângeri depuse în mai 2025 de o femeie care susține că a fost agresată în timpul filmărilor pentru pelicula „Thalasso”, realizată în 2018, potrivit BFMTV.

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, plângerea a fost depusă la 12 mai 2025. Reclamanta avea 32 de ani la momentul presupuselor fapte și participase la filmările pentru pelicula „Thalasso”, regizată de Guillaume Nicloux și lansată în 2019.

Femeia susține că a fost contactată de o directoare de casting pentru a interpreta rolul unei „fete din Est”, descrisă drept o „prostituată” care trebuia să danseze cu sânii goi într-o cameră de hotel, alături de Gérard Depardieu și Michel Houellebecq.

Filmarea ar fi avut loc în decembrie 2018, într-un hotel din Cabourg, departamentul Calvados. La fața locului se afla și o altă femeie, care urma să participe la aceeași scenă.

Conform relatării reclamantei, pe o măsuță se aflau mai multe sticle de alcool, iar cei doi bărbați erau deja puternic sub influența băuturilor alcoolice.

Femeia susține că, în loc să danseze, a fost condusă de Michel Houellebecq într-un dormitor, unde a fost întinsă pe pat și agresată de cei doi bărbați, în timp ce camera de filmat funcționa.

Femeia, identificată de Mediapart sub prenumele Alexandra, susține că a informat imediat echipa de producție despre cele întâmplate.

După mai multe zile de discuții, regizorul ar fi decis să elimine scena respectivă din film. Ulterior, reclamantei i-ar fi fost propuse contracte antedatate, care prevedeau o remunerație de 45.000 de euro brut și atribuirea unui nou rol.

În 2025, în perioada procesului „Volets Verts”, femeia a decis să depună plângere pentru presupusele agresiuni.

În dosarul deschis la Paris, Gérard Depardieu este vizat de acuzația de viol în grup, iar Michel Houellebecq este indicat drept presupus complice. Scriitorul este cercetat și pentru agresiune sexuală.

Până în prezent, cei doi nu au fost audiați și nici puși sub acuzare. Ancheta este coordonată de mai mulți judecători de instrucție din Paris. Ambii beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Noul dosar apare după ce actorul francez a renunțat, la 16 noiembrie, la recursul formulat în cauza „Volets Verts”. Astfel, condamnarea sa pentru agresiuni sexuale asupra a două femei a rămas definitivă.

Gérard Depardieu a primit o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare.

Cu această ocazie, actorul a publicat un comunicat intitulat „Înţeleg”, în care și-a prezentat scuze față de persoanele care ar fi putut suferi din cauza comportamentului său.

„Scuzele profunde şi sincere de cei şi cele care ar fi putut suferi (din cauza faptelor sale - n.r.)”, a arătat acesta.

În același mesaj, Depardieu a vorbit despre comportamentul său de pe platourile de filmare.

„Pe platourile de filmare, m-am ascuns mult timp în spatele provocărilor şi al glumelor vulgare. Credeam că vorbele mele, unele dintre gesturile mele, nu aveau nicio consecinţă. Nu era aşa, mai ales venind din partea unei persoane influente, aşa cum am fost eu”.

Potrivit Mediapart, comunicatul a fost publicat înainte ca jurnaliștii să îl întrebe pe actor despre acuzațiile formulate de Alexandra.

Publicația franceză Mediapart susține că Gérard Depardieu ar fi contactat-o telefonic pe Alexandra în decembrie 2018 și i-ar fi cerut să nu depună plângere.

Potrivit aceleiași surse, actorul era deja vizat de acuzațiile formulate de actrița Charlotte Arnould, care reclamase două presupuse violuri. Depardieu ar fi încercat să o convingă pe Alexandra să nu sesizeze autoritățile, invocând riscul de a ajunge la închisoare.

Publicarea noilor informații are loc cu aproximativ o săptămână înaintea unei decizii importante a Curții de Apel din Paris.

Instanța urmează să se pronunțe asupra trimiterii în judecată a lui Gérard Depardieu pentru presupusele violuri reclamate de Charlotte Arnould.

Dacă decizia va confirma trimiterea în judecată, actorul ar putea fi judecat în lunile următoare. În acest dosar, el riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.