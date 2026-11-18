Jeff Bezos a declarat că a fost „foarte implicat” în procesul de selecție a noului interpret al agentului 007 și că a susținut alegerea actorului Robert Pattinson pentru rolul lui James Bond. Directorul general al Amazon a povestit că, inițial, a avut rezerve în privința actorului britanic, pe care îl considera deja prea cunoscut, însă probele de ecran l-au convins că este potrivit pentru celebrul personaj.

Declarațiile au fost făcute marți, la evenimentul „Semafor Silicon Valley & The World”, organizat în California. Bezos a explicat că, în mod tradițional, rolul lui James Bond a fost atribuit unor actori care nu erau încă foarte cunoscuți la nivel internațional. În cazul lui Pattinson, notorietatea dobândită prin filme precum „Twilight” și „The Batman” l-a făcut inițial să privească alegerea cu anumite rezerve.

„Aveam prejudecăți la început, pentru că este deja atât de faimos”, a spus Bezos, referindu-se la actorul britanic.

Impresia sa s-a schimbat însă în timpul probelor de ecran. Potrivit șefului Amazon, interpretarea lui Pattinson a fost atât de convingătoare, încât alegerea a devenit evidentă.

„Era atât de evident că el este James Bond”, a afirmat Bezos, adăugând că actorul avea „ceva special”.

Anunțul oficial privind distribuirea lui Robert Pattinson în rolul agentului 007 a fost făcut luni. Actorul îl va înlocui pe Daniel Craig și va deveni al șaptelea interpret al personajului în seria cinematografică începută în 1962.

Pattinson va juca în cel de-al 26-lea film al francizei, a cărui lansare este prevăzută pentru 2028. Producția va fi regizată de Denis Villeneuve, cunoscut pentru filme precum „Dune” și „Blade Runner 2049”. Titlul viitorului film și data exactă a premierei nu au fost încă anunțate.

Într-o declarație transmisă după confirmarea distribuției, actorul născut la Londra a spus că interpretarea lui James Bond reprezintă o onoare deosebită pentru el.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi s-a încredințat rolul lui 007 este onoarea vieții mele”, a declarat Pattinson.

Alegerea sa pune capăt unei perioade îndelungate de speculații privind actorul care îi va succeda lui Daniel Craig. Identitatea viitorului Bond a fost intens discutată în ultimii ani, iar procesul de selecție a atras atenția industriei cinematografice și a publicului.

Jeff Bezos a oferit și câteva detalii despre modul în care a fost organizat procesul de casting. Potrivit acestuia, selecția a fost una riguroasă, iar decizia finală a fost luată vineri, după evaluarea candidaților.

Cinci actori au ajuns în ultima etapă și au participat la probe de ecran realizate în condiții apropiate de cele ale unei filmări. Candidații au interpretat trei scene diferite, purtând costume complete și jucând alături de alți actori, în decoruri construite special pentru probe.

„Am derulat un proces extrem de riguros și am luat decizia finală vineri”, a declarat Bezos.

El a spus că toți cei cinci finaliști au avut prestații foarte bune, însă interpretarea lui Pattinson s-a remarcat în mod deosebit.

„Când am ajuns la această listă de cinci candidați, toți erau extraordinari. Dar era ceva special la Rob și la interpretarea lui”, a afirmat Bezos.

Potrivit acestuia, alegerea nu a generat dezacorduri între persoanele implicate în procesul de selecție.

„A fost o alegere imediată și fără dezbateri. Denis Villeneuve, regizorul... cu toții ne-am îndreptat atenția spre Rob”, a mai spus directorul Amazon.

Printre actorii despre care s-a relatat că ar fi fost luați în considerare pentru rol s-au numărat Josh O'Connor, Callum Turner și Jack Lowden. Probele de ecran s-ar fi desfășurat în ultimele săptămâni, înainte ca producătorii să definitiveze distribuția.

Alegerea lui Robert Pattinson marchează și o schimbare importantă în modul în care este gestionată una dintre cele mai cunoscute serii cinematografice. Viitorul film va fi primul din franciză realizat fără controlul creativ exercitat de familia Broccoli, care a supravegheat producțiile James Bond încă de la primul film, lansat în 1962.

Amazon a achiziționat studioul MGM în 2022, obținând astfel drepturi asupra unei părți importante din franciză. Ulterior, compania a preluat un rol central în gestionarea viitoarelor producții, inclusiv în deciziile privind direcția seriei și distribuția.

În acest context, implicarea personală a lui Jeff Bezos în alegerea actorului principal arată importanța pe care conducerea Amazon o acordă viitorului francizei.

Decizia a fost luată într-o perioadă dificilă pentru industria cinematografică de la Hollywood, marcată de reduceri de personal, restructurări și dificultăți în atragerea spectatorilor în cinematografe. Studiourile încearcă să limiteze riscurile financiare ale producțiilor cu bugete mari, iar alegerea unor actori cu notorietate internațională este una dintre strategiile folosite pentru a atrage publicul.

Mai multe surse din industria cinematografică au susținut că Robert Pattinson a fost considerat o opțiune sigură din punct de vedere comercial. Actorul are deja o carieră consolidată, cu roluri în producții de mare succes, dar și în filme apreciate de critici. Astfel, Amazon MGM ar fi preferat un nume cunoscut în locul unui actor mai puțin consacrat, care ar fi putut deveni o vedetă odată cu dezvoltarea francizei.

Jurnalistul american Matthew Belloni, care a anticipat alegerea lui Pattinson, a comentat decizia în buletinul său informativ, analizând riscurile și avantajele acesteia pentru Hollywood.

„Poate că este plictisitor. Poate că Hollywoodul ar rata ocazia de a lansa o nouă vedetă de care are mare nevoie. Dar, având în vedere miza atât de mare pentru toți cei implicați, toate aceste aspecte îl fac alegerea evidentă”, a scris Belloni.

Distribuirea lui Pattinson deschide o nouă etapă pentru seria James Bond, după perioada în care Daniel Craig a interpretat personajul în cinci filme. Următoarea producție, regizată de Denis Villeneuve și programată pentru 2028, va arăta în ce direcție va evolua franciza sub coordonarea Amazon și cu un nou actor în rolul agentului 007.