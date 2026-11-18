Revista americană Variety a inclus-o pe actrița transgender Hunter Schafer, cunoscută pentru rolul din serialul „Euphoria”, pe lista candidatelor care ar putea interpreta următoarea parteneră a lui James Bond, în viitorul film în care rolul agentului 007 va fi jucat de Robert Pattinson.

Publicația consideră că distribuirea actriței ar putea marca o premieră pentru franciză, Schafer fiind singura actriță transgender de pe lista celor 19 nume propuse.

Recomandarea a fost publicată luni, după anunțarea lui Robert Pattinson drept noul interpret al celebrului agent britanic. Actorul, cunoscut din seria „Twilight” și din filmul „The Batman”, va prelua rolul lui James Bond în următoarea producție cinematografică a francizei.

În articolul dedicat posibilelor actrițe care ar putea juca alături de Pattinson, Variety a enumerat 19 nume, de la vedete consacrate de la Hollywood până la actrițe aflate la începutul afirmării internaționale.

Printre acestea se numără Emily Blunt și Margot Robbie, dar și Chase Infiniti, cunoscută din „One Battle After Another”, respectiv Inde Navarrette, din producția „Obsession”.

Hunter Schafer este singura actriță transgender inclusă în selecție. Autorii articolului au susținut că alegerea ei ar putea reprezenta un moment important pentru serie și au apreciat că actrița ar avea atât experiența, cât și prezența necesare pentru rol.

„Nu numai că Hunter Schafer ar face istorie devenind prima Bond girl transgender, dar ar fi și o alegere foarte bună”, au scris reprezentanții publicației Variety.

Jurnaliștii au invocat experiența actriței în serialul HBO „Euphoria”, precum și participarea sa la viitorul serial Prime Video „Blade Runner 2099”. În opinia lor, Schafer ar putea avea o chimie potrivită cu Robert Pattinson pe ecran.

„Ne-o putem imagina cu ușurință pe Schafer și pe Pattinson schimbând replici ironice și flirtând înainte de a se confrunta cu răufăcătorii — și imaginați-vă doar reacțiile din timpul turneului de promovare!”, au mai scris autorii articolului.

Distribuirea lui Robert Pattinson în rolul lui James Bond a venit după mai mulți ani de speculații privind succesorul lui Daniel Craig, care a interpretat personajul în ultimul său film din serie, „No Time to Die”, lansat în 2021. În perioada de după retragerea lui Craig din rol, în spațiul public au fost avansate mai multe propuneri, inclusiv distribuirea unui actor de culoare sau a unei femei în rolul agentului 007.

Anunțul privind alegerea lui Pattinson a generat reacții diferite în rândul fanilor seriei. Raymond Arroyo, colaborator al Fox News, a declarat că actorul nu corespunde imaginii pe care și-o formase despre personaj, în calitate de admirator al romanelor scrise de Ian Fleming.

„Fiind un mare fan al romanelor lui Ian Fleming, Pattinson nu este chiar ceea ce mi-am imaginat sau ceea ce cred că sperau fanii”, a afirmat Arroyo pentru Fox News.

Acesta a adăugat că, după cele cinci filme cu Daniel Craig în rolul principal, franciza ar fi putut reveni la stilul mai relaxat și la farmecul interpretărilor oferite de Pierce Brosnan și Roger Moore. În opinia sa, Amazon și MGM par să urmărească o versiune mai întunecată a personajului, deși o parte a publicului ar putea prefera o producție de aventură în stilul clasic al seriei.

Și propunerea privind Hunter Schafer a atras comentarii critice. Tim Graham, editor executiv al publicației Newsbusters, parte a Media Research Center, a interpretat articolul Variety drept un exemplu al influenței pe care presa o poate avea asupra deciziilor de distribuție de la Hollywood.

„Ei pot recurge doar la această abordare după ce Amazon nu a reușit să transforme personajul James Bond într-o femeie de culoare de această dată”, a declarat Graham.

El a făcut o paralelă cu filmul „Ghostbusters”, în care distribuția principală a fost schimbată într-o versiune cu personaje feminine, și a susținut că jurnaliștii ar trebui să evite să le spună studiourilor de la Hollywood cum să refacă producțiile clasice. Graham a afirmat, totodată, că industria cinematografică ar putea lua în considerare astfel de propuneri.

Deocamdată, includerea lui Hunter Schafer pe lista Variety reprezintă o recomandare editorială, nu un anunț oficial privind distribuția următorului film James Bond. Amazon MGM Studios nu a confirmat alegerea actriței pentru rolul de parteneră a agentului 007 și nici nu a oferit un comentariu în legătură cu propunerea publicației.