Cine îi ia locul lui Daniel Craig. Misterul noului James Bond se apropie de final

Identitatea actorului care îi va lua locul lui Daniel Craig în rolul lui James Bond ar putea fi anunțată până la sfârșitul acestui an, în condițiile în care procesul de casting a intrat în etapa finală. Amazon MGM Studios a confirmat încă din luna mai că selecția pentru noul 007 este în desfășurare, iar mai multe nume cunoscute continuă să fie vehiculate pentru unul dintre cele mai râvnite roluri din cinematografie, relatează BBC.

De-a lungul seriei oficiale, doar șase actori l-au interpretat pe James Bond, iar ultimul anunț privind schimbarea protagonistului a fost făcut în 2005, când Daniel Craig a fost ales pentru rol.

De mai mulți ani, presa internațională discută despre mai mulți actori care ar putea deveni următorul agent 007. Printre numele menționate se află Henry Cavill, Harris Dickinson, Jacob Elordi, Jack Lowden, James Norton, Jack O’Connell, Callum Turner și Aaron Taylor-Johnson, potrivit BBC. În ultima perioadă au apărut și alte variante.

„Variety” a relatat că actorul de teatru Tom Francis ar fi dat o probă pentru rol. La rândul său, „Page Six” a scris că Paul Mescal și Jack Barton s-ar afla printre actorii chemați la audiții.

Nu este însă clar care dintre aceste informații provin din interiorul producției și care reprezintă doar speculații apărute în jurul castingului.

Un anunț legat de producătorii următorului film Bond a făcut referire la păstrarea spiritului personajului „în timp ce acesta pornește în următoarea sa aventură”.

Formularea este interpretată drept un indiciu că agentul 007 va continua să fie un personaj masculin.

Amazon MGM Studios deține acum controlul asupra francizei și coordonează procesul de selecție pentru următorul actor.

Amy Pascal, una dintre producătoarele viitorului film, a declarat recent pentru „Deadline” că există șanse mari ca noul James Bond să fie anunțat până la sfârșitul anului.

Informația este susținută și de zvonurile apărute în industria cinematografică. Jurnalistul Daniel Richtman a scris că producția s-ar afla în „runda finală” a procesului de casting. El a sugerat și că actorul ales ar putea fi deja cunoscut de producători.

Jeff Sneider a afirmat că a auzit aceeași informație și că lista ar fi fost redusă inițial la șapte actori, iar apoi la trei. Sneider a lăsat însă de înțeles că viitorul Bond ar putea să nu fie unul dintre favoriții despre care presa a scris cel mai mult.

Referirea sa la un „australian” a fost interpretată drept o posibilă aluzie la Jacob Elordi, cunoscut pentru „Euphoria” și „Wuthering Heights”.

În trecut, actorii aleși pentru rolul lui James Bond au fost prezentați în cadrul unor conferințe de presă organizate la Londra. De această dată, Amazon MGM are controlul creativ asupra francizei, astfel că modalitatea de anunțare ar putea fi diferită.

Una dintre datele urmărite de fani este 5 octombrie, Ziua Mondială James Bond. Data marchează 64 de ani de la lansarea primului film din serie, „Dr. No”.

Amy Pascal a indicat însă că finalul anului este un interval mai probabil pentru anunțarea oficială a noului actor.

Pregătirile pentru noua producție au avansat și în privința echipei creative. Scenariul este scris de Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”. Regia îi aparține lui Denis Villeneuve, cunoscut pentru seria „Dune”.

Titlul viitorului film nu a fost anunțat, iar data oficială a lansării nu este cunoscută. Presa internațională a relatat însă că noua producție ar putea ajunge în cinematografe în 2028.

Dacă acest scenariu se confirmă, ar fi cea mai lungă pauză dintre două filme din seria Bond.

Ultimul film cu Daniel Craig, „No Time To Die”, s-a încheiat cu aparenta moarte a personajului James Bond. Agentul 007 se află pe insula antagonistului Safin în momentul în care aceasta este lovită de atacuri aeriene.

Zvonurile privind următoarea producție indică însă posibilitatea ca povestea să se întoarcă la primii ani ai lui Bond în MI6. O asemenea variantă ar permite realizarea unui reboot și începerea unei povești separate de cea construită în perioada în care Daniel Craig a interpretat personajul.

Un element rămâne însă constant în franciză: mesajul afișat la finalul filmelor, „James Bond will return”. De această dată, întrebarea rămasă fără răspuns este cine va fi actorul care va reveni pe ecran în rolul agentului 007.