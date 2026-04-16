Franciza „Highlander” revine cu Russell Crowe și Dave Bautista într-o nouă peliculă

Fanii francizei „Highlander” au motive de entuziasm, după ce au apărut informații privind o continuare a intrigii. Proiectul ar urma să aducă în prim-plan nume importante de la Hollywood, printre care Russell Crowe și Dave Bautista, informează collider.com.

Noua etapă a francizei promite să extindă mitologia deja cunoscută și să ofere o reinterpretare modernă a conflictelor și personajelor care au consacrat seria. Deși detaliile despre intrigă sunt încă limitate, implicarea celor doi actori indică o direcție ambițioasă pentru revenirea „Highlander” pe ecrane.

Așadar, mult așteptatul remake al filmului „Highlander”, aflat sub coordonarea lui Henry Cavill, a intrat din nou în atenția publicului odată cu apariția primelor imagini oficiale și a unor noi detalii despre intriga producției, descrisă ca fiind complexă și plină de surprize.

Anul 2026 se conturează ca unul important pentru Henry Cavill, care își începe parcursul cinematografic cu lansarea filmului de acțiune „In the Grey”. Producția îi are în distribuție pe Jake Gyllenhaal și Eiza González și este regizată de Guy Ritchie.

În paralel, Henry Cavill va apărea într-un alt proiect major, „Voltron”, alături de Sterling K. Brown. Filmul live-action reinterpretează celebrul serial de acțiune din anii ’80 și este scris și regizat de Rawson Marshall Thurber.

În prezent, cel mai amplu proiect aflat în dezvoltare pentru Henry Cavill este noua reinterpretare a filmului „Highlander”, regizată de Chad Stahelski, cunoscut pentru toate cele patru producții din seria „John Wick”.

Actorul joacă alături de nume consacrate de la Hollywood, precum Russell Crowe și Dave Bautista, într-o producție aflată deja de luni bune în faza de filmare. După ce Cavill a publicat primele imagini de pe platou la începutul anului, Amazon MGM a prezentat ulterior la CinemaCon, primele materiale oficiale din film.

Noua versiune „Highlander” îmbină acțiunea intensă specifică universului „John Wick”, semnătura regizorală a lui Stahelski, cu elemente de fantezie și science-fiction care extind povestea. Combinarea acestor ingrediente, alături de distribuția formată din Cavill, Crowe și Bautista, transformă proiectul într-unul dintre cele mai așteptate filme ale următoarei perioade.

Direct de pe platourile de filmare ale noii producții Highlander, Henry Cavill a intervenit printr-un mesaj adresat publicului prezent la CinemaCon, unde a fost prezentat și un clip exclusiv din film. Secvențele difuzate îl arată pe actor în plină acțiune, intrând în pielea lui Connor MacLeod, personajul legendar pe care îl interpretează.

Regizorul Chad Stahelski a vorbit, la rândul său, despre proiect, explicând cât de personală este această poveste pentru el, fiind un admirator al filmului original încă din copilărie. Viziunea sa urmărește să readucă universul Highlander în atenția unei generații moderne, păstrând însă esența care l-a consacrat.

În același timp, membri ai distribuției precum Dave Bautista și Marisa Abela au contribuit la prezentare, descriind o lume dominată de conflicte brutale între războinici nemuritori, unde doar unul poate rămâne în viață. Noua abordare promite să împrospăteze mitologia francizei, oferindu-i o interpretare actualizată și spectaculoasă sub semnătura lui Stahelski.

În varianta originală a filmului Highlander, rolul lui Connor MacLeod a fost interpretat de Christopher Lambert, personaj pe care Henry Cavill îl va readuce pe ecran în remake.

Rolul lui Ramirez, jucat inițial de Sean Connery, îi revine acum lui Russell Crowe, actorul confirmând că va păstra și accentul spaniol specific personajului.

Antagonistul Kurgan, interpretat în producția clasică de Clancy Brown, va fi jucat în noua versiune de Dave Bautista. Distribuția extinsă a remake-ului, scris de Ryan J. Condal, îi mai include pe Djimon Hounsou, Jeremy Irons și Karen Gillan, printre alți actori de renume.