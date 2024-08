Social Keanu Reeves pregătește un nou proiect cinematografic. Lansarea are loc în octombrie







Statele Unite. Lionsgate Television aduce producția John Wick, care îl are în rol principal pe legendarul Keanu Reeves, pe micile ecrane. Serialul bazat pe celebra franciza este pentru moment la stadiul de proiect.

Keanu Reeves, surpriză pentru fanii peliculei John Wick

Serialul de acțiune intitulat ”John Wick: Under The High Table” reprezintă rezultatul colaborării dintre Keanu Reeves și regizorului Chad Stahelski. Povestea producției a fost scrisă de Robert Levine, iar premiera serialului va avea loc imediat după sfârșitul filmului John Wick: Chapter 4.

Proiectul pentru care au lucrat Keanu Reeves, Basil Iwanyk, Erica Lee şi Chad Stahelski promite cinefililor o incursiune în „universurile noi și vechi”, în care John Wick intră într-o nouă eră.

Lionsgate anunță lansarea unui serial bazat pe povestea filmului John Wick

Keanu Reeves nu va juca în final, superstarul de la Hollywood s-a limitat doar la rolul de producător executiv. Cu toate acestea, „Neo” pune multă pasiune în realizarea serialului. În John Wick 4, personajul principal și asasinul Caine, interpretat de Donnie Yen, sunt eliberați de High Table.

În tot acest timp, Winston își reia atribuțiile de manager al hotelului New York Continental. Un hotel reconstruit după ce John îl elimină pe marchizul High Table, cu prețul unei răniri grave. John Wick 4 va fi cea de-a doua serie spin-off din franciza "The Continental: Based on the Universe of John Wick", lansată pe Prime Video în 2023.

Keanu Reeves nu va juca în serialul anunțat de Lionsgate

O producție care își are acțiunea centrată în jurul personajului Winston și a hotelului care adăpostește asasini. După ce s-au bucurat de succes în box office-urile internaționale, producătorii au decis să lanseze și al cincilea film John Wick.

Proiectul dezvoltat de casa de producție Lionsgate este în curs de desfășurare și are în prim plan personajul interpretat de Ana de Armas. Publicația americană Variety a relatat în luna mai a anului trecut că urmează să apară un lungmetraj dedicat personajului Caine, interpretat de Donnie Yen, potrivit publicației Variety.