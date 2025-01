International Baldoni dă în judecată NY Times în scandalul cu Blake Lively. Cere despăgubiri de sute de milioane







Justin Baldoni dă în judecată The New York Times, susținând că ziarul a publicat un articol „plin de inexactități”. Drept urmare acesta cere 250 de milioane de dolari daune.

Baldoni a început contraofensiva

Lively a depus o plângere la Departamentul pentru Drepturile Civile din California în decembrie, acuzându-l pe Baldoni de hărțuire sexuală și represalii. În plângerea-bombă, Lively a susținut că în urma scandalului legat de hărțuirea sexuală, acum Baldoni încearcă să îi strice reputația. Plângerea lui Lively a fost publicată în The New York Times. Articolul s-a intitulat „‘We Can Bury Anyone’: Inside a Hollywood Smear Machine” (n.r.- Putem îngropa pe oricine. Din interiorul mașănăriei de la Hollywoord).

Articolul de 4.000 de cuvinte conținea conținut din plângerea Departamentului pentru Drepturile Civile. În urma articolului din New York Times și a plângerii lui Lively împotriva lui Baldoni, el a fost abandonat de agenția de talente. Lively a primit sprijin rapid la Hollywood SAG-AFTRA, sindicatul actorilor, lansând o declarație în sprijinul ei. Sony, studioul din spatele „It Ends With Us”, a lansat, de asemenea, o declarație în care își afirmă suportul față de actriță.

O acuză pe Lively de manipulare

Acum, Baldoni susține că Lively a creat acuzații false de hărțuire sexuală, astfel încât să poată prelua controlul asupra filmului. Apoi a pornit într-o campanie de „creștere a publicității în ceea ce o privește”. „Abuzul cinic de către Lively a acuzațiilor de hărțuire sexuală pentru a afirma un control unilateral asupra fiecărui aspect al producției a fost atât strategic, cât și manipulator”, se arată în procesul lui Baldoni.

„Simultan, imaginea ei publică a avut de suferit ca urmare a unei serii de gafe de nivel înalt, pe care a încercat să le îndepărteze dând vina pe reclamanți pentru interesul indiscret al publicului față de slăbiciunile unei celebrități de top. Aceasta nu este altceva decât o scuză. Faima este o sabie cu două tăișuri, dar tacticile lui Lively sunt de neconceput”, a scris actorul în plângere.