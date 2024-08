Monden Blake Lively, actriță de succes și femeie de afaceri. Ce avere colosală a reușit să strângă îndrăgita artista







Blake Lively este o actriță care și-a făcut debutul profesional la vârsta de 10 ani în filmul Sandman în 1998, regizat de tatăl ei. Rolul care a făcut-o cunoscută a venit în 2005, când a fost distribuită ca Bridget Vreeland în The Sisterhood of the Travelling Pants.

Când s-a făcut remarcată ca atriță

Filmul a încasat peste 42 de milioane de dolari în întreaga lume și a impus-o pe Lively ca o tânără actriță promițătoare. În 2007, Lively a obținut rolul care o va catapulta la faima internațională - Serena van der Woodsen în drama pentru adolescenți CW Gossip Girl. Lively a câștigat 60.000 de dolari pe episod la Gossip Girl spre sfârșitul celor șase sezoane.

Cu 121 de episoade difuzate, aceasta echivalează cu aproximativ 7,3 milioane de dolari în câștiguri totale din serial. Tranziția lui Lively la film a fost una naturală, ea interpretând personaje complexe și genuri diverse cu o îndemânare remarcabilă. Ea a jucat în drama criminală a lui Ben Affleck, The Town, unde interpretarea ei a fost lăudată de critici. În 2011, Lively a jucat în filmul cu supereroi Green Lantern alături de Ryan Reynolds.

Are mai multe afaceri și este imaginea mai multor companii

Filmul a încasat aproape 220 de milioane de dolari la nivel global. Ea a primit și mai multe laude pentru rolul din The Age of Adaline, o dramă romantică care a câștigat 65 de milioane de dolari. Iar acest an, cu siguranță o să-i bage în buzunar actriței alte zeci de milioane de dolari. Mai ales după apariția ei ca Lady Deadpool în Deadpool & Wolverine de la Marvel Studios.

Pe de altă parte, actrița are multe colaborări în domeniul Beauty, dar și propriile ei afaceri cu băuturi. În total, averea ei este estimată la peste 30 de milioane de dolari la doar 37 de ani.