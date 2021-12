Keanu Reeves îşi deschide sufletul într-un interviu devenit viral. Actorul vorbește despre durere, moarte şi succes

Keanu Reeves, cu ambele mâini puse pe obraji, lăsându-și pletele negre să-i alunece în faţă, clătinând din cap, mărturisește: „Vreau să fac cât de mult pot”. Şi a făcut. Deoarece cât de curând va fi prima ediție din acea celebră serie SF de la începutul secolului, când o trilogie splendidă din punct de vedere vizual – The Matrix , The Matrix Reloaded și The Matrix Revolutions – a zguduit cinematografele din temelii în urma succesului avut.

Noul film Matrix urmează să ajungă pe marile ecrane pe 22 decembrie

Keanu Reeves este poate printre cei mai dicreţi actori. A trecut prin multe drame, iar asta l-a învățat să fie modest și umil. În interviu Keanu Reeves a vorbit despre părinții lui, despre tragedia prin care a trecut și despre planurile sale de viitor.

Acest interviu a avut loc pe Zoom, la multe ore distanță, era seară în Londra mea și dimineața în Los Angeles, relatează jurnalistul. După cum recunoaște Keanu, el nu este o persoană matinală. În calitate de tânăr actor, le-ar spune agenților săi că, dacă doreau să obțină un rol, nu trebuie să-l trimită la audiții înainte de ora 11 dimineața.

Observ, astăzi, că vorbim la 10 dimineața când Reeves tocmai s-a întors în LA după o filmare la Paris. A băut o cafea, a mâncat o banană, a fumat un American Spirit Blue și s-a îmbrăcat în tricoul său negru obișnuit, denim negru și cizme negre. Acum este la un apel Zoom cu mine, se uită între mâinile lui și mă întreabă: „Ce ești, nebun? Vei transmite noul Matrix pe un laptop? „Dumnezeule, omule sunt pe cale să-ți rezerv un cinema, Thomas, a spus Kenau amuzat.

Keanu Reeves a avut un început modest în cariera sa de actor

Cred că există o formalitate engleză pe care mama mea o poartă și asta a devenit și o parte din mine, a mărturisit celebrul actor de origine libaneză. După declarații, uneori le repetă pentru el însuși pe un ton subțire, ca și cum ar revedea cuvintele pentru posibile defecte. Ori de câte ori i se pune o întrebare pe care nu a auzit-o înainte, tinde să privească în depărtare și să se gândească un timp înainte de a da un răspuns scurt, ferm și bine format.

Întrebat ce calități definesc un bun ascultător, Reeves a spus: Cred că e vorba de interes și grijă. Sunt interesat de cine vorbesc. Îmi pasă, a spus actorul.

Părinții lui Keanu Reeves s-au întâlnit pe o plajă din Beirut

A fost în anii 1960. Amândoi erau tineri călători liberi. Mama lui Reeves, Patricia, fugise din Anglia. Tatăl său, Samuel, era un chinez-hawaian care nu se stabilise încă nicăieri. După ce Reeves s-a născut în anul 1964, familia lui s-a mutat în Australia. Când părinții lui s-au despărțit, Patricia i-a dus pe Keanu Reeves și pe frații săi mai mici la New York (SUA) și, în cele din urmă, la Toronto (Canada). Acolo, el a lucrat ca designer de costume. El a mai declarat în trecut că nu a avut niciodată o relație bună cu tatăl său biologic, dar a existat un tată vitreg, cel de-al doilea soț al Patriciei, Paul Aaron, care a jucat un rol important în introducerea sa în realizarea de filme.

„Cred că aveam 15 ani? A fost vacanța mea de vară de la școală. Și pentru un părinte este, cum ar fi, ce faci cu acest copil în timpul verii? Știu, îl vom face asistent de producție la un film!” Aaron era un regizor care era pe cale să înceapă filmarea unui film de acțiune numit The Force of One, cu Chuck Norris în rol principal. (La lansarea sa în Germania, filmul a fost redenumit Der Bulldozer.) Reeves a fost preluat ca staff. A gestionat mulțimile în timpul filmărilor în aer liber. El își amintește, cu mândrie, că i-a dus o sticlă de Sprite legendei de la Hollywood Claudette Colbert: „Mă uitam la mânere, mă uitam la actori, vedeam cum funcționează cu adevărat un platou de film, foile de apel, generatorul, luminile, ora de prânz”.

Sarcina lui principală a fost să ducă găleți de gheață pentru a păstra la rece toate băuturile și gustările de pe platou

Când întreb dacă acest rol a fost vreodată înjositor, Reeves își încruntă fața și protestează. „Nu, omule, aș putea începe să trag gheața chiar acum. Un film înseamnă tot echipajul pe punte” Într-adevăr, există multe relatări despre atitudinea modestă a lui Reeves pe platourile de filmar și, de asemenea, mărturii credibile ale generozității sale de zi cu zi. Donații caritabile secrete. Plimbări pentru străini blocați. Despre Keanu Reeves, Sandra Bullock a spus recent: „Nu cred că există cineva care să aibă ceva oribil de spus despre el”.

După experiența sa din The Force of One, spune el, continuând povestea tinereții sale, s-a înscris la o școală de arte spectacolului din Toronto. „De un an”. „Nu m-au lăsat să intru după an.” Comportament rău? Întreb. „Linia mea a fost întotdeauna că am avut diferențe artistice cu directorul”, spune el.

Și care este adevărul în spatele vedetei?

„Trăiam în casa unui prieten. Aveam destui bani. Am plecat din Toronto când aveam 20 de ani și am condus la Hollywood”. A mers la audiții în oraș și a obținut câteva roluri secundare bune, în special alături de Dennis Hopper în River’s Edge în 1986. Din 1988, a apărut în Dangerous Liaisons și Parenthood și joacă alături de prietenul său Alex Winter în prima dintre cele trei comedii Bill & Ted.

„Când ești tânăr ți-a mai rămas o bobină mare și veche cu acea bandă, nu? Și așa pare să se învârtească încet. Apoi, timpul trece și rămâne din ce în ce mai puțină bandă pe bobină. Se învârte mai repede. Se învârte mai repede”, spune Keanu Reeves despre trecerea timpului.

Keanu Reeves și-a pierdut iubita într-un accident rutier

Cu ani în urmă, când Reeves avea 30 de ani, el și iubita lui de atunci au pierdut un copil. Acea iubită a murit mai târziu într-un accident de circulație. A cunoscut și alte suferințe, inclusiv pierderea prietenului său cel mai bun, River Phoenix, în 1993

A fost un efort de a contextualiza durerea, chiar de a fi inspirat de ea, chiar de a găsi un o anumită plăcere în ea… Lasă durerea să se miște și să nu fii prins în ea… Doar a pus lucrurile într-o formă nouă pe care le-aș putea purta sau le-aș avea cu mine, a mai Keanu Reeves.

Probabil cel mai important film din această parte a carierei sale a fost John Wick din 2014. Un film de luptă fără scuze, a fost realizat în colaborare cu doi dintre foștii colegi cascadori ai lui Reeves din The Matrix , Chad Stahelski și David Leitch. Au avut un concept de bază care s-a dovedit eficient.

Secvențele de acțiune rezultate au avut o calitate viscerală, iar John Wick a cucerit un public neașteptat de mare. Reeves spune: „Îmi amintesc că m-am gândit: „Mă întreb dacă soții Wachowski l-au văzut. Mă întreb dacă le-a plăcut. Nu am contactat niciodată să întreb…”, mai declară actorul.