Doliu în muzică. A murit colaboratorul Madonnei la proiectul „La Isla Bonita”, Marcos Loya

Muzicianul și compozitorul Marcos Loya, cunoscut publicului mai ales pentru implicarea sa în proiectul video al piesei „La Isla Bonita”, interpretată de Madonna, a murit, informează Express.

Coleg de platou al Madonnei și muzician apreciat, Marcos Loya s-a stins din viață după o perioadă dificilă în care ajunsese să trăiască fără adăpost. Artistul a fost parte dintr-una dintre cele mai emblematice etape ale carierei Madonnei, fiind cunoscut la nivel internațional pentru apariția sa în videoclipul din 1987 al piesei „La Isla Bonita”.

Cauza decesului nu a fost făcută publică. În ultimii ani, Loya s-a confruntat cu probleme personale și de sănătate, ajungând la un moment dat să doarmă în mașină. Starea sa s-a deteriorat treptat în ultimii doi ani, iar în aprilie 2024, muzicieni, actori, comedianți și fani s-au mobilizat la un eveniment sold-out, organizat pentru a-l sprijini financiar, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor medicale.

Imagini surprinse la aniversarea sa de anul trecut îl arătau vizibil slăbit, aflat într-un scaun cu rotile, semn al fragilității sale din ultima perioadă de viață.

Vestea decesului a fost confirmată de mai multe persoane, printre care și Matthew Rettenmund, fondatorul revistei Popstar!, care a făcut anunțul într-o postare pe Facebook. Acesta a însoțit mesajul cu un colaj de imagini din celebrul videoclip și a transmis:

„Din păcate, Marcos Loya, pe care ni-l amintim cu toții din videoclipul La Isla Bonita, a murit. În urmă cu aproape 20 de ani, el povestea despre întâlnirea sa cu Madonna, explicând că a mers la o audiție pentru un rol inițial diferit: Mergeam la această audiție. Madonna căuta, de fapt, pe cineva de 60 sau 70 de ani, care să semene cu Don Juan din cărțile lui Carlos Castaneda, cineva cu un chip marcat de timp. Așa că, timp de câteva săptămâni, au audiat numeroși bărbați în vârstă, până când au decis să schimbe direcția”

El a rememorat și momentul întâlnirii cu artista: „Când am cunoscut-o pe Madonna, ea lucra la un album și tocmai ieșise din studio. Era foarte tânără și remarcabil de frumoasă, ca Marilyn Monroe, plinuță și cochetă. M-a privit, iar eu m-am prezentat tuturor în același mod: am întins mâna și am spus: Salut, sunt Marcos Loya. Iar ea a răspuns: Salut, sunt Madonna. Evident.”

„Mă analiza din cap până în picioare, ca și cum ar fi vrut să mă testeze sau să mă intimideze. Am stat de vorbă aproximativ 20 de minute. Îmi adusesem chitara, așa că am ajuns chiar să cântăm puțin împreună. La final, mi-a spus: Trebuie să mă întorc în studio, dar ne vedem duminică. Duminică era ziua înregistrării, așa că am știut atunci că am obținut jobul.”

Într-un videoclip publicat pe YouTube în 2018 de Tzu Chi USA 360, Marcos Loya a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut, mărturisind că a ajuns să locuiască în mașină.

Cu toate acestea, a continuat să își păstreze instrumentele muzicale preferate într-un spațiu de depozitare, inclusiv chitara folosită în videoclip și un instrument mai mic la care cântase în momentul întâlnirii cu Madonna.

„Ultimii ani au fost complicați. E ca și cum ai avea doar un loc de muncă part-time. Apar tot felul de situații, iar o vreme am fost nevoit să locuiesc în mașină. Cu ajutorul oamenilor, am reușit să depășesc unele dintre aceste probleme. Acum pot vedea din nou, pentru că mi-am luat ochelari”, spunea el, arătând cu mândrie o pereche primită printr-o organizație caritabilă.