Monden

Kim Kardashian i-a plimbat câinele Madonnei. Cum a plătit-o diva

Comentează știrea
Kim Kardashian i-a plimbat câinele Madonnei. Cum a plătit-o divaKim Kardashian . Sursa foto: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Kim Kardashian a făcut dezvăluiri despre copilăria ei, mai exact despre Madonna care i-a fost vecină în acea vreme. Miliardara a povestit cum îi plimba câinele vedetei și ce a primit în schimb.

Kardashian și relația cu Madonna

Kim Kardashian s-a născut într-o familie înstărită, drept dovadă la 8 ani, aceasta o avea vecină pe cântăreața. ”Madonna a fost vecina mea. Eu îi plimbam cățelul când aveam 8 ani. Și mă plătea.

Madonna

Madonna, dată în judecată de fani. Sursa foto: Yakub88 | Dreamstime.com

Erau niște brățări la modă la acea vreme, neon. Mă plătea cu ele. Mi le dădea într-o cutie de pantofi și mergeam la școală și toți prietenii mei mă întrebau de unde am luat brățările. Și eu răspundeam foarte relaxată ”Madonna mi le-a dat”. Și ei nu mă credeau”, a povestit starul.

Brățările, mărul discordiei

De altfel, cele două au vorbit peste ani despre brățările în cauză. ”Cândva m-a întrebat dacă mai am brățările Și i-am spus că nu mai știu ce-am făcut cu ele. Și mi-a spus că am pierdut cele mai ”cool” lucruri din lume.

Camerele de supraveghere instalate acasă. Reguli noi și termene stricte pentru proprietari
Camerele de supraveghere instalate acasă. Reguli noi și termene stricte pentru proprietari
Spălatul puiului înainte de gătit. Răspunsul la întrebarea care a stârnit numeroase controverse
Spălatul puiului înainte de gătit. Răspunsul la întrebarea care a stârnit numeroase controverse

Și eu m-am gândit ”cum de-am putut să pierd brățările Madonnei, mi-as fi dorit să le mai am”, a explicat Kardashian la un show televizat.

Kim este una dintre cele mai bogate femei din lume

În acest moment, starul a depășit-o pe Madonna la avere, fără doar și poate. A devenit miliardară în 2021 și de atunci averea ei este în continuă creștere. Deși în materie de iubire lucrurile nu au stat la fel de bine, pe plan financiar, Kim marchează succes după succes. De altfel, are grijă ca fiecare apariție publică a ei să fie marcată de controversă.

Asta pentru că a înțeles că publicitatea negativă are mai mult impact decât publicitatea pozitivă. Cu toate acestea, produsele ei sunt catalogate de către cumpărătoare ca fiind unele dintre cele mai competitive. Drept urmare, controversele sunt legat strict de aparițiile ei care stârnesc rumoare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:46 - Camerele de supraveghere instalate acasă. Reguli noi și termene stricte pentru proprietari
21:38 - Condițiile lui Grindeanu pentru o guvernare fără turbulențe. Eșecul care ar putea rupe coaliția
21:30 - Uber este pe care să inventeze „curierul de date” pentru AI. Șoferii din America, primii testați
21:23 - TAG investește 250.000 de euro în dezvoltarea unei noi colecții de uniforme medicale, produse integral în România
21:15 - Kim Kardashian i-a plimbat câinele Madonnei. Cum a plătit-o diva
21:08 - Concurenții electorali au cheltuit peste 237.000 de euro pe reclame online în campania pentru parlamentare

HAI România!

Ipocrizie la Catedrală Politicienii care au criticat proiectul
Ipocrizie la Catedrală Politicienii care au criticat proiectul
Ce se întâmplă dacă SUA și Rusia nu se înțeleg?
Ce se întâmplă dacă SUA și Rusia nu se înțeleg?
Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă
Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă

Proiecte speciale