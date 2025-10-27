Kim Kardashian i-a plimbat câinele Madonnei. Cum a plătit-o diva

Kim Kardashian a făcut dezvăluiri despre copilăria ei, mai exact despre Madonna care i-a fost vecină în acea vreme. Miliardara a povestit cum îi plimba câinele vedetei și ce a primit în schimb.

Kim Kardashian s-a născut într-o familie înstărită, drept dovadă la 8 ani, aceasta o avea vecină pe cântăreața. ”Madonna a fost vecina mea. Eu îi plimbam cățelul când aveam 8 ani. Și mă plătea.

Erau niște brățări la modă la acea vreme, neon. Mă plătea cu ele. Mi le dădea într-o cutie de pantofi și mergeam la școală și toți prietenii mei mă întrebau de unde am luat brățările. Și eu răspundeam foarte relaxată ”Madonna mi le-a dat”. Și ei nu mă credeau”, a povestit starul.

De altfel, cele două au vorbit peste ani despre brățările în cauză. ”Cândva m-a întrebat dacă mai am brățările Și i-am spus că nu mai știu ce-am făcut cu ele. Și mi-a spus că am pierdut cele mai ”cool” lucruri din lume.

Și eu m-am gândit ”cum de-am putut să pierd brățările Madonnei, mi-as fi dorit să le mai am”, a explicat Kardashian la un show televizat.

În acest moment, starul a depășit-o pe Madonna la avere, fără doar și poate. A devenit miliardară în 2021 și de atunci averea ei este în continuă creștere. Deși în materie de iubire lucrurile nu au stat la fel de bine, pe plan financiar, Kim marchează succes după succes. De altfel, are grijă ca fiecare apariție publică a ei să fie marcată de controversă.

Asta pentru că a înțeles că publicitatea negativă are mai mult impact decât publicitatea pozitivă. Cu toate acestea, produsele ei sunt catalogate de către cumpărătoare ca fiind unele dintre cele mai competitive. Drept urmare, controversele sunt legat strict de aparițiile ei care stârnesc rumoare.