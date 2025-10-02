Practicile spirituale ale Madonei. Dezvăluirile starului internațional

Madonna a explicat la podcastul lui Jay Shetty despre faptul că studiul, dar și cititul sunt practicile ei spirituale. Ea îndeamnă pe toată lumea să studieze Biblia sau orice alte scrieri vechi.

Starul a povestit că are practici spirituale și că săptămânal face anumite lucruri care o țin aproape de Dumnezeu. ”Una dintre practicile mele spirituale este cititul și studiul. Îmi fac timp în fiecare săptămână să stau și să studiez. Poți să studiezi Biblia, poezie sau poți studia vedele indiene.

Ca să fiu sinceră înainte de a descoperi Kabbalah căutam răspunsuri. Pentru că aveam tot ceea ce cred oamenii că îți oferă fericire, aveam o carieră de succes, faimă, avere, aveam multe lucruri materiale, dar nu eram fericită”, a povestit cântăreața.

”Când eram dansatoare aveam o colegă de cameră buddhistă, și ea se trezea și făcea incantații în fiecare zi. Și am fost intrigată de lucrul acesta. Pentru că nimic nu părea să o deranjeze în timp ce eu eram deranjată de tot și toate. Eu sunt leu, sunt italiancă, sunt dramatică. Aș putea să spun că era liniștită, dar de fapt avea foarte multă încredere.

Știa că totul se întâmplă pentru un motiv, nu se supără niciodată din nicio cauză. La începutul carierei mele, locuiam în New York, eram falită și mi s-au întâmplat lucruri îngrozitoare. Și mereu o întrebam, de ce nu ești niciodată supărată. Și am atribuit această capacitate spiritualității ei, dar nu ajunsese la mine”, a mai spus Madonna.

S-a apucat de yoga, dar a înțeles mai târziu ce înseamnă această practică spirituală. ”Și mai târziu am început să fac ashtanga yoga și am devenit competitivă. Dar am observat că multă lumea venea acolo și nici măcar nu făceau posturile.

Doar stăteau în fața statuii zeităților și se rugau sau aprindeau lumânări. Și se întâmpla să nu pot să ajung, că eram în turneu sau eram rănită. Și profesorul mă întreba: respiri? Atunci practici yoga”, a mai spus Madona.