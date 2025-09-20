Vedete pasionate de sporturile extreme. Iubesc adrenalina

Dincolo de lumina reflectoarelor și de viața luxoasă pe care mulți și-o imaginează, numeroase vedete caută experiențe care depășesc rutina și le duc la limită rezistența fizică și psihică. Sporturile extreme reprezintă pentru unii artiști, actori sau cântăreți nu doar o distracție, ci o adevărată filozofie de viață.

Un exemplu notoriu este Tom Cruise, actorul care a transformat pasiunea pentru adrenalină într-o marcă personală. În franciza „Mission: Impossible”, Cruise insistă să-și execute singur cele mai periculoase cascadorii.

Celebre au devenit scenele în care se agață de un avion Airbus A400M în zbor sau urcă pe Burj Khalifa, cel mai înalt zgârie-nori din lume. Actorul a declarat în repetate rânduri că pentru el, aceste secvențe nu reprezintă doar spectacol cinematografic, ci și o satisfacție personală: „Îmi place să împing limitele și să simt că trăiesc cu adevărat”.

Un alt star de la Hollywood care și-a asumat riscuri majore este Will Smith. În 2018, pentru a-și sărbători ziua de naștere, actorul a făcut un salt cu coarda elastică (bungee jumping) de pe un elicopter deasupra Marelui Canion.

Transmis live pe internet, momentul a atras milioane de priviri și a fost prezentat de Smith ca o modalitate de a învinge fricile personale. „Nu poți sări de pe un elicopter și să rămâi aceeași persoană”, a spus el după experiență, arătând că pentru unele vedete sporturile extreme au și o dimensiune de dezvoltare personală.

Fostul internațional englez David Beckham, după retragerea din fotbal, a găsit în motociclism și în sporturile de aventură o nouă pasiune. Beckham a traversat jungla amazoniană pe motocicletă, alături de câțiva prieteni, confruntându-se cu drumuri impracticabile, ploi torențiale și condiții de izolare completă.

„A fost una dintre cele mai grele, dar și cele mai frumoase experiențe din viața mea”, a mărturisit Beckham. Fostul jucător a recunoscut că adrenalina sporturilor extreme îi oferă satisfacții comparabile cu cele trăite pe terenul de fotbal.

La prima vedere, podiumul de modă pare la ani-lumină distanță de sporturile extreme. Totuși, Gisele Bündchen, unul dintre cele mai cunoscute supermodele ale lumii, a dezvăluit că pasiunea ei secretă este parașutismul.

Într-un interviu, modelul brazilian a povestit cum salturile din avion îi oferă o libertate pe care nicio defilare nu i-o poate egala. Pe lângă parașutism, Gisele practică surf de performanță, fiind adesea surprinsă pe plajele din Hawaii sau Brazilia, unde se confruntă cu valuri uriașe.

Jackie Chan este un alt nume care nu poate lipsi din lista vedetelor pasionate de sporturi extreme. De-a lungul carierei, actorul a refuzat aproape întotdeauna dublurile și a preferat să realizeze singur cascadoriile.

A sărit de pe clădiri, a alergat pe trenuri aflate în mișcare și s-a aruncat prin ferestre de la etaje înalte. Numeroasele sale accidentări – de la oase rupte până la o fractură craniană gravă – demonstrează cât de periculoasă poate fi această pasiune. În ciuda riscurilor, Chan a continuat să caute adrenalina, declarând că „publicul simte diferența dintre real și trucaj”.

Chiar și artiști aflați în a doua parte a carierei se aventurează în sporturi extreme. Madonna, la peste 60 de ani, a fost surprinsă practicând schi nautic și escaladă în vacanțe exotice. Diva pop a recunoscut că aceste activități îi dau energie și îi mențin spiritul tânăr.

„Viața e prea scurtă ca să trăim cu frică”, a spus artista într-o postare pe rețelele sociale, după ce a fost fotografiată făcând surf într-o zonă recunoscută pentru valurile periculoase.