Cum se menține Tom Cruise. Vrea să joace în filme până la 100 de ani

Tom Cruise, actorul care s-a făcut remarcat în seria Mission: Impossible, continuă să impresioneze la 63 de ani cu energia și forma sa fizică. Acesta demonstrează că disciplina și un stil de viață riguros pot ține corpul și mintea în formă, chiar și după șase decenii de viață.

Recent, actorul a mărturisit că nu se gândește la pensionare și își propune să joace în filme de acțiune și după 80 de ani.

„Voi continua să fac filme de acțiune cât voi putea. Poate chiar după 100 de ani”, a declarat el.

Secretul lui Cruise nu se rezumă doar la antrenamentele clasice. Actorul preferă activități care îi testează atât corpul, cât și mintea: caiac, scrimă, alpinism, speologie sau drumeții. Această combinație între antrenamente în sala de fitness și mișcarea în natură îi permite să își mențină agilitatea și echilibrul, esențiale pentru scenele spectaculoase de acțiune.

Rutina sa săptămânală este intensă, dar variată: trei zile sunt dedicate exercițiilor de forță și cardio, iar două zile sunt rezervate aventurilor în aer liber. Acest amestec asigură o dezvoltare completă a musculaturii, a rezistenței și a sănătății cardiovasculare.

Cruise consideră că antrenamentele în aer liber nu sunt doar despre fitness. Ele reduc stresul, combat anxietatea și sporesc reziliența mentală. Experiențele în natură, fie că e vorba de urcat pe stânci sau de caiac pe apă agitată, contribuie la echilibrul psihic și la o stare generală de bine, completând astfel efortul fizic depus în sala de sport.

Pentru a face față cascadoriilor și scenelor solicitante, Cruise respectă o dietă atent calculată, cu un aport caloric de aproximativ 1.200 de calorii pe zi. Alimentația sa se bazează pe proteine slabe și legume, cu minimum de carbohidrați și grăsimi prăjite. Această abordare nu doar că îi menține silueta, dar sprijină și sănătatea inimii și menținerea nivelului optim de energie.

Actorul a recunoscut că rareori își permite excese alimentare, iar disciplina sa strictă este cheia pentru a putea continua să execute scene de acțiune care necesită forță, viteză și concentrare maximă, potrivit lifestyleasia.com.