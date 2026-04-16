Madonna revine cu un nou album după șapte ani de pauză

Madonna a anunțat oficial pe Instagram lansarea unui nou album de studio, intitulat „Confessions on a Dance Floor: Part II”. Noul material discografic va fi lansat pe 3 iulie și reprezintă revenirea ei la un album complet după o pauză de șapte ani.

Noul proiect continuă direcția artistică a albumului „Confessions on a Dance Floor”, apărut în 2005, unul dintre cele mai cunoscute și de succes materiale din cariera sa. De această dată, Madonna colaborează din nou cu producătorul Stuart Price, cel care a contribuit decisiv la sunetul original al acelui album.

Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale, unde artista a publicat coperta albumului și un scurt fragment muzical din noul proiect. Din mesajele transmise reiese că noul album pune accent pe ideea de dans și pe energia pe care aceasta o creează.

Madonna a explicat că vede dansul ca pe un spațiu în care oamenii se pot conecta atât cu muzica, cât și unii cu alții. Ea a descris ringul de dans ca pe un loc în care sunetul și mișcarea devin o experiență emoțională puternică.

Acest album este primul material de studio lansat de artistă după „Madame X” din 2019. În ultimii ani, Madonna a rămas activă în industria muzicală prin remixuri și colaborări cu artiști internaționali precum Beyoncé, Sam Smith și Fireboy DML.

Un alt element important este revenirea artistei la casa de discuri Warner Records, cu care a început cariera sa muzicală. Această reîntoarcere marchează reluarea unei colaborări istorice, după mai mulți ani în care artista a lucrat cu alte case de discuri.

Madonna a declarat anterior că începuturile sale în industrie au fost dificile, dar esențiale pentru formarea sa ca artistă. Ea a spus că Warner Records a fost un partener important încă de la debut și că își dorește ca noua etapă să fie una de experiment și libertate artistică.