Secretele salariilor din muzică: cât câștigă echipa vedetelor

Industria muzicală nu este formată doar din staruri și vedete aflate în lumina reflectoarelor. În spatele fiecărui concert sold-out sau înregistrare de succes stă o echipă întreagă de profesioniști, care asigură că muzica ajunge la public fără cusur.

De la backing vocals la ingineri de sunet, de la manageri și PR-iști până la tehnicienii de scenă, fiecare membru al echipei are un rol esențial. Chiar dacă nu apar pe afișele concertelor sau pe coperțile albumelor, backing vocals sunt esențiali pentru calitatea unui spectacol live. Ei completează vocea principală, adaugă armonii și dau profunzime interpretărilor.

În general, un backing vocalist câștigă între 150 și 500 de dolari pe zi pentru repetiții și spectacole, sumele crescând semnificativ în cazul turneelor internaționale sau al artiștilor cu faima internațională. În plus, unii backing vocals pot primi bonusuri pentru înregistrări în studio, care pot ajunge la 1.000-2.000 de dolari pe sesiune, în funcție de complexitatea piesei și de notorietatea artistului.

Chitariștii, bas-iștii, toboșarii sau claviaturiștii care fac parte din trupa unui artist sunt, de multe ori, adevărate coloane vertebrale ale spectacolelor. Salariile lor variază mult: pentru artiști locali sau emergenți, un muzician poate câștiga între 200 și 500 de dolari pe concert.

În schimb, pentru turneele internaționale ale unor superstaruri, sumele pot urca între 1.500 și 5.000 de dolari pe zi, fără a include cazarea, transportul și alte beneficii. De asemenea, mulți muzicieni de top primesc comisioane pentru contribuțiile lor la înregistrările de studio sau pentru drepturile de autor, ceea ce poate transforma câștigurile lunare în sume considerabile.

Fără echipa tehnică, niciun concert nu ar fi posibil. Inginerii de sunet, tehnicienii de lumini și managerii de scenă se ocupă de montaj, mixaj și operarea echipamentului în timpul spectacolelor. Un inginer de sunet junior poate câștiga între 150 și 300 de dolari pe zi, în timp ce un profesionist cu experiență într-un turneu major poate ajunge la 600-1.200 de dolari pe zi.

Salariile tehnicienilor de lumini sau de scenă urmează aceleași grile, dar pentru turnee internaționale sumele pot crește semnificativ, mai ales dacă sunt implicați în producții complexe care implică efecte vizuale și echipamente de ultimă generație.

În spatele scenei, managerii și echipele de PR joacă un rol strategic. Ei negociază contractele, gestionează imaginea artistului și organizează turneele. Salariile variază considerabil în funcție de notorietatea artistului și de responsabilitățile asumate.

În medie, un manager de artist emergent poate câștiga între 2.000 și 5.000 de dolari pe lună, în timp ce un manager al unui superstar internațional poate avea venituri de zeci de mii de dolari lunar, adesea suplimentate de comisioane procentuale din veniturile generate de concerte sau vânzări de albume.

PR-iștii și specialiștii în marketing primesc, de regulă, salarii între 2.000 și 8.000 de dolari pe lună, plus bonusuri legate de succesul campaniilor de promovare.

Pe lângă salariile directe, membrii echipei artistului beneficiază adesea de cazare, transport, mesele incluse și, în cazul turneelor internaționale, asigurări medicale și diurne. În plus, pentru artiști de renume, unii muzicieni sau membri ai echipei pot primi bonusuri generoase dacă concertul sau albumul generează profituri record.

Această structură de plată combină stabilitatea unui salariu fix cu potențialul unor câștiguri considerabile în perioadele de succes maxim.

Odată cu apariția platformelor de streaming și a concertelor virtuale, structura câștigurilor echipelor de artiști se schimbă constant. Unele roluri devin mai vizibile, cum sunt producătorii de conținut digital sau inginerii de sunet online, în timp ce altele rămân esențiale dar invizibile publicului.

Cu toate acestea, regula rămâne valabilă: în spatele fiecărui artist de succes există o echipă de profesioniști care muncesc ore lungi și primesc recompense variabile, în funcție de notorietatea și succesul artistului pe care îl sprijină.