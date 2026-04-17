Dezvoltarea personală, explicată de părintele Vasile Ioana: Toate lucrurile ne-au încătușat, iar Dumnezeu ne vea liberi

Dezvoltarea personală este un subiect mult discutat în aceste zile iar ”antrenorii” din acest domeniu s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie. Părintele Vasile Ioana explică ce înseamnă din perspectiva religioasă acest concept.

Dezvoltare personală nu se poate fără spiritualitate

Părintele Vasile Ioana a spus că cele două concepte au mare legătură între ele. ”În primul rând dezvoltarea personală a unui om și îmbunătățirea vieții vine din dezvoltarea spirituală. Dacă sufletul tău e bine, înțelege că tu ești iubit de Dumnezeu, că tu ai un drum al tău în viața ta, că tu faci niște eforturi pe care Dumnezeu le vede, simți o bucurie, sufletul tău vede asta și așa se naște dezvoltarea personală.

Ea este practic dorința ta de a deveni tot timpul mai bun, să fii mai curat, mai iubit, mai curat ca azi. În fiecare zi trebuie să fim mai buni ca azi, în fiecare zi trebuie să creștem”, a spus acesta.

Ce trebuie să facem

Iar pentru ca spiritualitatea să își atingă scopul este necesar să aplicăm anumite reguli. Una dintre ele este să iertăm, inclusiv pentru a ne dezvolta personal. ”Neiertarea este absența lui Dumnezeu, iubirea este prezența lui Dumnezeu între oameni și atunci când vii și ridici mâna și spui ”am greșit” te eliberezi și se termină tot.

Dar noi, facem altceva, drăcesc, nu recunoaștem că greșim, și atunci suntem draci, adică ne ținem așa mândri că nu greșim. Cine ești tu?! Perfectul pământului să nu greșești nu există pe pământ ala ceva. Când spui iarta-mă, vine harul Domnului”, a spus părintele.

Cum obții eliberarea

Există și câteva sfaturi pe care omul bisericii le dă credincioșilor. Iată ce ar trebui să facă aceștia ca să se dezvolte personal. ”Dacă ierți ești mai liber, dacă mănânci mai puțin ești mai liber, dacă te abții de la social media ești mai liber, dacă te spovedești ești mai liber, dacă te împărtășești ești mai liber. Dacă mergi în casa lui Dumnezeu ești mai liber. De fapt toate lucrurile ne-au încătușat, iar Dumnezeu ne vea liberi”, a mai spus el.

