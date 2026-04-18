Ce să faci dacă ai nevoie de dezlegare de vrăji. Ce spune părintele Calistrat

Ce să faci dacă ai nevoie de dezlegare de vrăji. Ce spune părintele Calistrat
Părintele Calistrat a explicat că dezlegarea de farmece și vrăji nu se face în biserică. Iar cei care vă îndeamnă să mergeți la vrăjitoare sau către anumite ritualuri nu sunt de bună-credință.

Remediu pentru vrăji și blesteme

Omul bisericii spune că e foarte important ce vi se recomandă să faceți dacă aveți impresia că sunteți victima vrăjilor sau a blestemelor. ”Dacă mergeți la un preot și vă spune că aveți farmece, vrăji, trebuie să-i spuneți să vă dea și soluția.

Dacă te îndeamnă la spovedit, la împărtășit, rugăciune, evlavie, credință, dacă te îndeamnă la morală, lucru bun și sănătos înseamnă că e preotul lui Dumnezeu”, a explicat părintele.

”Nu poți scoate pe diavol cu alți diavoli”

Cu toate acestea, se întâmplă ca anumite fețe bisericești să îndemne în alte direcții. ”Dar se poate întâmpla cum mi s-a întâmplat mie. Mi s-au trimis oameni la spovedit pe care să îi dezleg că auzit ei de mine. Le-am spus că au auzit prost că eu nu le am cu duhurile.

Care este cea mai bună mașină de familie. Dacia Jogger nu lipsește din top
Care este cea mai bună mașină de familie. Dacia Jogger nu lipsește din top
Societatea dintre Nistru şi Prut, şocată din nou. Asolescentă, găsită drogată şi bătută, după ce a fost urcată de tatăl ei într-o maşină de ocazie. Autorităţile, învinuite de incompetenţă
Societatea dintre Nistru şi Prut, şocată din nou. Asolescentă, găsită drogată şi bătută, după ce a fost urcată de tatăl ei într-o maşină de ocazie. Autorităţile, învinuite de incompetenţă
vrajitoare

vrajitoare / sursa foto: FB

Și apoi mi-au zis că oricum preotul i-a sfătuit să meargă să caute o vrăjitoare, că cine l-a legat trebuie să-l dezlege. Asta e o prostie, o îngustime de minte. Nu poți scoate pe diavol cu alți diavoli. Cu un rău mic repari un rău mai mare. Nu există așa ceva”, a mai explicat părintele Calistrat.

Care este soluția?

Există însă și soluții ortodoxe la aceste situații. ”Când primești așa ceva ca sfat, spui mulțumesc, te duci acasă, iei psaltirea, te uiți după untdelemn de la maslu și aghiasmă, începi și postești miercurea și vinerea, citești în fiecare zi din psaltire și ușor ușor vei scoate demonul din casa ta.

Chiar dacă noi nu știm cum arată și cum lucrează, că și în moliftele sfântului Vasile spune că și noaptea, și ziua, și la amiază și din bălți și din râuri, cine-l știe pe unde colindă ucigă-l toaca, doar Dumnezeu știe. Dar atunci când tu ești în rugăciune ești protejat” a încheiat părintele.

16:43 - Președintele CNAS susține că nu sunt riscuri privind accesul pacienților la serviciile medicale
16:30 - Care este cea mai bună mașină de familie. Dacia Jogger nu lipsește din top
16:16 - Societatea dintre Nistru şi Prut, şocată din nou. Asolescentă, găsită drogată şi bătută, după ce a fost urcată de tat...
16:08 - Teroriștii Hezbollah au ucis un militar francez din forța de menținere a păcii UNIFIL
15:55 - Intrarea la muntele Athos, mai complicată decât obținerea vizei pentru America. De ce nu are toată lumea acces
15:47 - Nicușor Dan lansează Săptămâna Europeană la Cotroceni, dedicată viitorului României în UE

Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996
Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996

