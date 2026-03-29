Adevăratul motiv pentru care nu e bine să muncești duminica. Părintele Vasile Ioana face lumină

Social

Comentează știrea
Adevăratul motiv pentru care nu e bine să muncești duminica. Părintele Vasile Ioana face luminăPr. Vasile Ioana. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Părintele Vasile Ioana a explicat la un podcast că există un anumit motiv pentru care nu e bine să muncești duminica. Preotul a explicat cu subiect și predicat care nu are legătură cu pedeapsa lui Dumnezeu asupra oamenilor.

Vasile Ioana: Mare păcat să muncești duminica

Părintele spune că duminica nu trebuie să muncim indiferent care ar fi motivul care ne împinge în acest sens. ”Dar, atenție, mare păcat și e bine să spunem oamenilor! Dacă tu duminica iei sapa de dimineață și te așezi și spui lasă, ce Dumnezeu, că am de prășit în grădină și tu te duci acolo și prășeșești, când tu ar trebui să îți înalți inima, să trăiești sentimente de noblețe în fața lui Dumnezue și tu dai cu sapa și muncești nu-ți va merge bine.

Nu pentru că Dumnezeu te pedepsește, că Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni, bunătatea lui covârșește mintea noastră și nu putem noi să greșim cât poate el să ierte”, a spus omul bisericii.

Muncitul fără pauză duce la epuizare

Preotul susține că muncitul duminica duce la epuizare. Ba mai mult și la îmbătrânire prematură. ”Și omul care e plecat la muncă în străinătate, ăla moare dacă muncește 7 zile din 7.

Îmbătrânește cu 20 de ani în cinci ani. Și ăla din Italia, și ăla cu 13 copiii și oricine, duminica e zi de odihnă, trebuie să te odihnești. Altfel nu mai ești rentabil a doua zi”, a mai explicat Vasile Ioana.

Dumnezeu ne-a lăsat a șaptea zi să ne bucurăm de viață

În viziunea omului bisericii, această zi de odihnă este lăsată pentru a merge la biserică și pentru a ne bucura de familie. ”Ideea este că dacă muncești dumica nu-ți va merge bine.

Din munca aia de duminică din care tu ar trebui să te odihnești nu se alege nimic. Dumnezeu ne-a lăsat să ne bucurăm de viață duminica”, a încheiat părintele Vasile Ioana.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale