Câte zile libere vor avea românii de Paște 2026. Minivacanța va fi mai lungă

Paștele Ortodox va fi celebrat în 2026 pe 12 aprilie, iar angajații vor avea mai multe zile nelucrătoare în jurul acestei sărbători, potrivit legislației muncii din România.

Pentru cei mai mulți angajați cu program obișnuit, perioada va însemna un weekend prelungit, în timp ce pentru angajatori aduce obligația de a organiza activitatea astfel încât drepturile salariaților să fie respectate, iar serviciile esențiale să funcționeze fără întrerupere.

Conform legii, Vinerea Mare, prima zi de Paște și a doua zi de Paște sunt declarate sărbători legale nelucrătoare. În 2026, Paștele Ortodox cade duminică, 12 aprilie, astfel că intervalul liber începe vineri, 10 aprilie, și se încheie luni, 13 aprilie.

Pentru angajații care lucrează de luni până vineri, acest calendar se traduce prin patru zile consecutive de repaus: Vinerea Mare, weekendul și Lunea Paștelui. Duminica este deja zi de odihnă săptămânală, însă includerea vinerii și a zilei de luni extinde perioada de pauză.

Situația diferă în domeniile unde activitatea nu poate fi suspendată. În spitale, transporturi, ordine publică, unități comerciale sau în sectorul HoReCa, personalul poate fi chemat la serviciu și în zilele de sărbătoare. În aceste cazuri, legea impune fie acordarea de timp liber compensatoriu, fie plata unor sporuri, potrivit contractelor de muncă aplicabile.

Pentru salariații care aparțin altor culte creștine recunoscute oficial, zilele libere se acordă în funcție de data la care fiecare cult celebrează sărbătoarea. În 2026, Paștele catolic va fi pe 5 aprilie, cu o săptămână înaintea celui ortodox. Floriile vor fi sărbătorite de ortodocși la 5 aprilie, iar de romano-catolici la 29 martie.

Elevii vor intra în vacanța de primăvară începând cu 4 aprilie 2026. Pauza școlară va dura aproape două săptămâni, timp în care cursurile vor fi suspendate la nivel național. Revenirea în bănci este programată pentru miercuri, 15 aprilie, când începe ultimul modul de învățare al anului școlar.

Această ultimă perioadă de cursuri se va desfășura până la 19 iunie, dată la care începe vacanța de vară. Intervalul este dedicat recapitulărilor și evaluărilor finale.

Pe lângă Paște, anul 2026 aduce mai multe perioade de pauză pentru salariați: