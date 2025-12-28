Social

Calendarul zilelor libere din 2026. Schimbare chiar la începutul anului

Calendarul zilelor libere din 2026. Schimbare chiar la începutul anului
Pentru angajații din sectorul public, anul 2026 începe cu o schimbare importantă. Tradiția punților bugetare este întreruptă, după ce premierul Ilie Bolojan a decis să nu acorde zi liberă pe 5 ianuarie. În aceste condiții, bugetarii vor reveni la muncă pentru o singură zi, între două perioade de sărbători legale, mai scurte.

Fără punte la începutul anului 2026

Pentru bugetari, noul an va începe cu zilele libere prevăzute de lege: 1 ianuarie, care cade într-o zi de joi, și 2 ianuarie, vineri, urmate de weekend. Ziua de 5 ianuarie va fi lucrătoare, iar imediat după aceasta vor urma din nou două zile libere legale, pe 6 și 7 ianuarie, marcate de Bobotează și Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.

În mod normal, atunci când între mai multe zile libere exista o singură zi lucrătoare, Guvernul acorda o punte bugetară, recuperată ulterior. La începutul lui 2026, însă, surse guvernamentale au declarat pentru Cotidianul că nu va fi aprobată nicio astfel de punte, decizia fiind asumată de premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Acesta este, de altfel, singurul moment din an în care s-ar fi pus problema unei punți, celelalte sărbători legale fiind fie legate de weekend, fie plasate în zilele de sâmbătă și duminică.

Zilele libere din 2026

În anul 2026, angajații din România vor avea 17 zile libere legale, dintre care 12 vor cădea în timpul săptămânii. În luna ianuarie, pe lângă zilele libere menționate anterior, va mai exista o zi liberă pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Române, dar care va cădea într-o zi de sâmbătă.

Următoarele zile libere vor fi:

  • 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare;
  • 12 aprilie (duminică) – Paștele
  • 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște
  • 1 mai (vineri) – Ziua Muncii
  • 31 mai (duminică) – Rusaliile
  • 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii
  • 1 iunie (luni) – Ziua Copilului
  • 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
  • 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
  • 25 decembrie (vineri) – Crăciunul
  • 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Vacanțele elevilor din 2026

În acest an, elevii au avut o vacanță de o săptămână, în perioada 25 octombrie–2 noiembrie 2025. Următoarea vacanță, cea de Crăciun, a început pe 20 decembrie 2025 și se va încheia pe data de 7 ianuarie 2026.

Următoarea vacanță a elevilor va avea loc în luna februarie, în funcție de decizia inspectoratelor școlare. În luna aprilie, elevii vor avea o vacanță de zece zile, între 4 și 14 aprilie 2026. Vacanța de vară va începe pe 20 iunie 2026 și se va încheia pe 6 septembrie 2026.

