Privilegiile pentru bugetari se împuținează. „Punțile” care-i țineau pe contribuabili pe la uși, eliminate

Românii vor avea zile libere legale de Crăciun și Anul Nou, însă bugetarii nu vor mai beneficia de zile suplimentare pentru a crea tradiționalele „punți” între sărbători, care-i împiedicau pe ceilalți români să aibă acces la serviciile publice.

Premierul Ilie Bolojan a explicat motivele acestei decizii, subliniind că orice zi liberă suplimentară ar trebui să fie compensată prin recuperarea orelor de muncă, ceea ce nu se întâmpla în majoritatea cazurilor.

„Nu am avut niciun fel de problemă. Am avut o discuție la nivel de guvern despre faptul că, dacă o anumită dată trebuie transformată în zi liberă, trebuie să facem o recuperare.

Ideea că vom recupera fiecare când poate este una incorectă, pentru că știu că în foarte puține locuri se recupera efectiv. Or nu mai putem să mergem pe această formulă, cu tot respectul”, a declarat Ilie Bolojan.

Conform Codului Muncii, zilele libere legale includ 25 și 26 decembrie pentru Crăciun și 1 și 2 ianuarie pentru Anul Nou.

Astfel, pentru Crăciun, angajații vor avea un weekend prelungit de patru zile (25–28 decembrie 2025), iar pentru Anul Nou, zilele nelucrătoare din 1 și 2 ianuarie 2026 oferă o mini-vacanță similară.

Cu toate acestea, practica de a transforma zile lucrătoare situate între două libere legale în zile libere cu recuperare ulterioară, cunoscută sub numele de „punte bugetară”, nu va fi aplicată anul acesta.

Guvernul a discutat această posibilitate, însă a decis că orice zi liberă suplimentară trebuie însoțită de recuperarea orelor de muncă, ceea ce a dus la renunțarea la această măsură.

Ca urmare a deciziei, angajații din sectorul public vor reveni la muncă pe 5 ianuarie 2026, fără o zi liberă între perioadele de Revelion și sărbătorile de început de an.

Zilele libere legale continuă cu 6 și 7 ianuarie, corespunzătoare Bobotezei și Sfântului Ioan Botezătorul.

Această decizie marchează o schimbare față de anii anteriori, când angajații bugetari puteau beneficia de zile libere suplimentare pentru a lega vacanțele legale în perioade mai lungi de odihnă.

Astfel, în 2026, numărul de zile libere consecutive în perioada sărbătorilor de iarnă va fi mai mic decât în anii precedenți, însă zilele legale de Crăciun, Anul Nou și Bobotează rămân neschimbate.