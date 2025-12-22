Ilie Bolojan: În 2026 se vor reduce cheltuielile administrative și numărul de angajați
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară că, începând cu anul viitor, cheltuielile din administrație vor fi diminuate, ceea ce ar putea implica și reducerile de personal în unele instituții.
Ilie Bolojan despre reducerea cheltuielilor din administrație
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară că, în cursul anului viitor, cheltuielile din administrație vor fi reduse, iar măsura va implica, în anumite cazuri, și reduceri de personal. El a precizat că toate autoritățile vor trebui să își revizuiască schemele de personal și să verifice dacă posturile existente sunt justificate.
„În fapt, anul viitor toate autorităţile vor trebui să-şi facă un audit al schemei de personal şi să vadă dacă într-adevăr avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt perfect justificate sau nu“, a declarat premierul Ilie Bolojan la la un post TV.
Bolojan a adăugat că autoritățile vor avea posibilitatea să analizeze modul de acordare a sporurilor și distribuirea personalului, în cadrul auditului ce va fi efectuat anul viitor. Scopul este identificarea eventualelor excese și ajustarea resurselor administrative.
Posturile vizate de premier pentru reducerile de personal
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că reducerile de personal vor viza exclusiv posturile care sunt clar excedentare, subliniind că fiecare salariu nejustificat în sectorul public reduce fondurile disponibile pentru investiții, sănătate și educație. El a menționat că aceste măsuri au ca scop menținerea serviciilor pentru cetățeni.
Coaliția de guvernare a decis reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală, precizând că această ajustare nu va afecta salariile de bază ale angajaților. Măsura face parte din planul general de optimizare a resurselor publice pentru anul viitor.
Guvernul pregătește angajarea răspunderii și reducerea indemnizațiilor și subvențiilor politice
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației urmează să finalizeze actul normativ necesar angajării răspunderii Guvernului, conform deciziilor recente ale coaliției. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de ajustări bugetare.
Liderii coaliției au convenit reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați și a subvențiilor primite de partidele politice. Decizia vizează eficientizarea cheltuielilor politice în următorul exercițiu bugetar.
