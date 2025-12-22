Ilie Bolojan: În 2026 se vor reduce cheltuielile administrative și numărul de angajați

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară că, începând cu anul viitor, cheltuielile din administrație vor fi diminuate, ceea ce ar putea implica și reducerile de personal în unele instituții.

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară că, în cursul anului viitor, cheltuielile din administrație vor fi reduse, iar măsura va implica, în anumite cazuri, și reduceri de personal. El a precizat că toate autoritățile vor trebui să își revizuiască schemele de personal și să verifice dacă posturile existente sunt justificate.

„În fapt, anul viitor toate autorităţile vor trebui să-şi facă un audit al schemei de personal şi să vadă dacă într-adevăr avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt perfect justificate sau nu“, a declarat premierul Ilie Bolojan la la un post TV.

Bolojan a adăugat că autoritățile vor avea posibilitatea să analizeze modul de acordare a sporurilor și distribuirea personalului, în cadrul auditului ce va fi efectuat anul viitor. Scopul este identificarea eventualelor excese și ajustarea resurselor administrative.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că reducerile de personal vor viza exclusiv posturile care sunt clar excedentare, subliniind că fiecare salariu nejustificat în sectorul public reduce fondurile disponibile pentru investiții, sănătate și educație. El a menționat că aceste măsuri au ca scop menținerea serviciilor pentru cetățeni.

Coaliția de guvernare a decis reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală, precizând că această ajustare nu va afecta salariile de bază ale angajaților. Măsura face parte din planul general de optimizare a resurselor publice pentru anul viitor.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației urmează să finalizeze actul normativ necesar angajării răspunderii Guvernului, conform deciziilor recente ale coaliției. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de ajustări bugetare.

Liderii coaliției au convenit reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați și a subvențiilor primite de partidele politice. Decizia vizează eficientizarea cheltuielilor politice în următorul exercițiu bugetar.