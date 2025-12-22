Judecătorii au răspuns chestionarului CSM privind justiția, aproape jumătate anonim

Peste 56% dintre judecătorii din România au răspuns chestionarului privind problemele din justiție, lansat de CSM după dezvăluirile din documentarul Recorder, iar aproape jumătate dintre participanți au ales să își exprime opiniile în mod anonim. CSM anunță că aceasta a fost cea mai amplă consultare realizată până acum, cu un nivel de participare mai ridicat decât în 2018, iar rezultatele vor fi prezentate în perioada următoare, după analiza răspunsurilor.

Secția pentru judecători a CSM a anunțat, luni seară, că a demarat consultarea corpului profesional al judecătorilor privind problemele de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar adresat direct judecătorilor în funcție.

„Chestionarul a fost conceput pentru a aborda aspecte intens mediatizate în spaţiul public, respectiv prescripţia răspunderii penale şi înlocuirea judecătorilor din completurile de judecată. În acest context, au fost colectate atât informaţii privind percepţia judecătorilor asupra problemei răspunderii penale, cât şi date referitoare la eventuale experienţe concrete privind înlocuirea judecătorilor din completuri, urmărindu-se verificarea ipotezei existenţei unor astfel de înlocuiri realizate în alte scopuri decât cele care ţin de buna administrare a instanţei. Totodată, chestionarul a permis colectarea de informaţii referitoare la neajunsurile resimţite de judecători în activitatea curentă, fiind puse la dispoziţie câmpuri deschise care au permis formularea liberă a unor observaţii şi semnalarea unor probleme suplimentare”, a anunțat Secţia pentru judecători a CSM.

Potrivit documentului, chestionarul a fost adresat tuturor judecătorilor în funcție, din toate gradele de jurisdicție, și a fost disponibil în perioada 16–21 decembrie 2025, la procesul de consultare participând 2.583 de judecători, adică 56,50% din corpul activ al magistraților.

„Consultarea a fost realizată în mod direct, online, fiind adresată nemijlocit judecătorilor în funcţie, fără a fi intermediată de conducerea instanţelor, accesarea chestionarului putând fi realizată de pe orice dispozitiv, şi nu doar din cadrul instanţei. Instrumentul de consultare a oferit posibilitatea completării în mod anonim, opţiune utilizată în mod efectiv de către respondenţi, 1.315 chestionare fiind iniţiate anonim”, se mai arată în comunicat.

Potrivit acestora, nivelul de participare înregistrat „conferă chestionarului un grad ridicat de reprezentativitate, atât prin raportare la numărul absolut de respondenți, cât și prin ponderea semnificativă a acestora în ansamblul sistemului judiciar”.

În ceea ce privește profilul respondenților, 55,9% dintre judecători provin de la judecătorii, 24,8% de la tribunale, 16,8% de la curți, iar 2,5% de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

De asemenea, judecătorii respondenți provin din toate materiile de drept, 63,7% desfășurându-și activitatea exclusiv în domenii non-penale, iar 14,7% soluționând doar cauze penale. Totodată, 21,6% dintre judecători judecă atât cauze penale, cât și non-penale, în special la instanțe organizate fără secții distincte.

„Având în vedere că o parte dintre aspectele analizate prin chestionar vizează în mod direct activitatea în materie penală, ponderea cumulată a judecătorilor care soluţionează cauze penale, respectiv cei care judecă exclusiv în materie penală şi cei care soluţionează cauze în ambele materii (36,3%), conferă rezultatelor un grad ridicat de reprezentativitate sub acest aspect”, a mai anunțat CSM.

Judecătorii din CSM anunță că rezultatele consultării vor fi prezentate ulterior, după centralizarea datelor colectate în perioada 16–21 decembrie 2025 și analiza acestora.

Administrația Prezidențială a publicat, duminică, sinteza observațiilor transmise de magistrați și de alți actori din sistemul judiciar privind funcționarea justiției, în condițiile în care președintele a primit 320 de emailuri, dintre care peste 135 au provenit de la mai mult de 250 de magistrați. În total, magistrații care au trimis mesaje provin de la 27 de instanțe și 14 parchete.

Luni, pe parcursul mai multor ore, președintele a discutat cu magistrați, iar în timpul acestor întâlniri au fost semnalate numeroase probleme.