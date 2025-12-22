Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiției, respinsă în Parlament

Camera Deputaților a respins luni, în plen, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu.

Din totalul celor 251 de deputați prezenți, 95 au votat „pentru”, 153 „împotrivă”, iar trei parlamentari s-au abținut.

În timpul dezbaterilor, George Simion, liderul AUR, i-a criticat pe reprezentanții USR pentru faptul că nu susțin moțiunea împotriva ministrului Justiției și a reiterat că USR guvernează alături de PSD, și invers.

Deputatul USR Stelian Ion le-a răspuns reprezentanților AUR, afirmând că moțiunea inițiată de aceștia evită problemele reale din Justiție. „O replică pentru ipocriții de la AUR: nu votăm această așa-zisă moțiune pentru că ocolește problema principală. Dumneavoastră susțineți rețeaua ocultă și ilegitimă din justiție a Liei Savonea. De aceea nu votăm. Să vă fie foarte clar”, a spus acesta.

Deputatul USR l-a criticat și pe Radu Marinescu, susținând că, în urmă cu un an, acesta ar fi reacționat cu indiferență atunci când i-au fost prezentate problemele sistemului judiciar.

„Anul trecut, în momentul în care au început discuțiile referitoare la programul de guvernare, v-am spus despre problemele din justiție: despre faptul că este un sistem oligarhizat, despre promovările care se fac pe obediență – „Mă sună Lia” – și nu pe meritocrație. Ați ridicat din umeri și ați spus că nu cunoașteți aceste probleme și că aveți nevoie de timp. După un an de zile, suntem fix în aceeași situație. Ne mai cereți încă un an ca să aflați ceea ce a aflat o țară întreagă”, a mai spus acesta, în timpul dezbaterilor.

Radu Marinescu a declarat, despre reproşurile formulate în moţiunea simplă, că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) este principalul ordonator de credite şi instituţia care a luat deciziile.

„Cât priveşte reproşul că am fi plătit magistraţii pe durata protestelor, trebuie văzută competenţa privind acordarea drepturilor băneşti ale magistraţilor, inclusiv pe perioada protestelor, care revine, în exclusivitate ICCJ”, a spus ministrul.

El a afirmat că, pe durata protestului, magistrații i-au transmis că au desfășurat activități administrative interne și că activitatea de judecată a instanțelor a continuat în cauzele urgente, precum măsuri preventive, ordine de protecție, conflicte de competență, cereri urgente privind drepturile și libertățile fundamentale, precum și alte cauze care nu pot fi amânate fără un prejudiciu grav.

„Referitor la riscul de intervenire a prescripţiei penale în timpul protestului, arăt că am solicitat ferm magistraţilor în toate întâlnirile avute ca între cauzele soluţionate pe durata protestelor să fie şi cele în care există riscul de a interveni prescripţia”, a mai spus Marinescu.

El a subliniat că decizia privind protestele magistraților aparține exclusiv acestora, fiind stabilită prin hotărârile adunărilor generale ale instanțelor, iar ministrul nu dispune de pârghii legale în legătură cu astfel de decizii.