Moțiunile simple ale AUR contra ministrului Justiției, Radu Marinescu și celui de Intente, Cătălin Predoiu, depuse la dezbătute la Camera Deputaților

Moțiunile simple depuse de AUR împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, vor fi dezbătute și supuse votului, luni, în plenul Parlamentului.

În același timp, ministrul Justiției este invitat și la Ora Guvernului de către USR pentru a prezenta explicații privind situația din sistem.

Camera Deputaților va dezbate de la ora 15.00 moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu. Moțiunea, intitulată „Dreptate pentru România! Justiția trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor”, critică mai multe aspecte ale sistemului judiciar.

Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a declarat:

„Este vorba despre depunerea a două moțiuni simple, una împotriva Ministrului de Interne, Cătălin Predoiu și una împotriva Ministrului de Justiție Marinescu.

Vorbim despre două domenii în care s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol atât siguranța cetățenilor cât și încrederea acestora în instituțiile statului”.

Avrămescu a precizat și motivele pentru care moțiunea vizează Ministerul Justiției: „Vedem o nemulțumire generalizată în rândul cetățenilor cu privire la disfuncționalitățile din acest domeniu.

Mulți infractori scapă cu pedepse minime, procesele sunt extrem de lente, iar uneori vedem că durează și zeci de ani până la prescripție”.

Același deputat AUR, Avrămescu a afirmat:

„De asemenea, deciziile instanțelor, dacă este să ne referim și la acestea, nu au satisfăcut întotdeauna opinia publică și așteptările publicului, iar instanțele sunt subdimensionate, cu sute de dosare la un singur judecător.

Această moțiune vine să conteste politicile publice ineficiente și pentru a atrage atenția asupra necesității unor reforme fundamentale în sistemul judiciar”.

Ulterior, de la ora 16.00, ministrul Marinescu este invitat la Ora Guvernului de către USR. Dezbaterea va aborda subiecte precum oligarhizarea sistemului judiciar, corupția și ineficiența din sistem, răspunderea magistraților, meritocrația în promovarea acestora, eficiența repartizării aleatorii a dosarelor, modul de accesare a fondurilor europene din PNRR și necesitatea corectării pachetului legilor justiției.

Senatul va dezbate, de la ora 16.00, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. Moțiunea se intitulează „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat motivele depunerii moțiunii: „Principalul considerent care stă la baza depunerii acestei moțiuni este că am lăsat un timp suficient conducerii Ministerului Administrației și Internelor să repare ceea ce au greșit în primăvară, atunci când România a fost exclusă din programul Visa Waiver.

Cum acest lucru nu s-a întâmplat, ci dimpotrivă, ministrul merge în Statele Unite ca să ia o distincție de la o organizație românească, trebuie văzut dacă a mers acolo pe bani publici, eu zic că da, în loc să se preocupe de reintroducerea României în programul Visa Waiver, acest semnal este suficient de clar că nimeni nu vrea să facă nimic în conducerea acestui minister pentru rezolvarea acestei probleme de principiu”.