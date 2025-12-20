Ministrul Justiţiei va fi prezent la dezbaterea moțiunii depuse împotriva sa: Voi răspunde cu elemente punctuale, concrete, detaliate

Moţiunea simplă iniţiată împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, va fi dezbătută luni în Parlament. În aceeași zi va avea loc și dezbaterea “Ora Guvernului“, care va fi organizată de USR. Oficialul a dat asigurări că se va prezenta la ambele dezbateri şi va răspunde criticilor cu „elemente punctuale, concrete şi detaliate“.

Această moțiune simplă a fost depusă în urma reportajului Recorder.

„Respect Parlamentul României şi mă voi prezenta pentru a discuta pe ambele coordonate amintite. Voi răspunde şi criticilor aduse prin moţiunea simplă, moţiune care am remarcat că îmi evidenţiază profesionalismul şi caracterul, dar îmi reproşează inacţiunea. Voi răspunde cu elemente punctuale, concrete, detaliate, arătând ce a făcut Ministerul Justiţiei în perioada în care l-am condus“, a afirmat ministrul Justiţiei la Antena 3 CNN.

El a menţionat că a coordonat strategia de dezvoltare a sistemului judiciar, strategia privind recidiva, precum şi strategia naţională anticorupţie.

„Am gestionat şi gestionăm cu succes un jalon esenţial pentru digitalizarea totală a sistemului judiciar. Din 2026 vom avea dosarul electronic naţional şi circuitul electronic total al informaţiei juridice, ceea ce va reduce considerabil numărul şi durata cauzelor desfăşurate la instanţele de judecată“, a adăugat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Întrebat despre posibilitatea eliminării repartizării aleatorii a dosarelor către completurile de judecată, ministrul Radu Marinescu a explicat că aceasta rămâne obligatorie şi reprezintă o garanţie a procesului echitabil.

„Repartizarea aleatorie este obligatorie şi este o garanţie în ce priveşte procesul echitabil“, a arătat oficialul.

AUR a anunţat, miercuri, că va depune două moţiuni simple: una împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, la Senat, şi alta împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, la Camera Deputaţilor. Moţiunea pe Justiţie are titlul „Dreptate pentru România. Justiţia trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor”.

Tot luni, USR îl va chema în Parlament, la Ora Guvernului, pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Acesta a fost chemat să dea explicații legate de faptele prezente de Recorder.