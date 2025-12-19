Validarea miniștrilor USR: Miruță la Apărare, Darău la Economie

Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat vineri, la ora 12:00, Comitetul Politic al partidului pentru a supune la vot propunerile de numire a lui Radu Miruță la Ministerul Apărării și a lui Irineu Darău la Ministerul Economiei, potrivit unui comunicat de presă al formațiunii.

Conform deciziei conducerii USR, Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, este propus pentru funcția de ministru al Apărării. El urmează să dețină și poziția de vicepremier.

Pentru portofoliul Economiei, partidul îl propune pe senatorul Irineu Darău. Propunerile urmează să fie supuse votului Comitetului Politic al formațiunii.

Joi, președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că Radu Miruță cunoaște foarte bine domeniul Apărării. El a subliniat rolul acestuia ca unul dintre „arhitecții” programului SAFE.

Programul SAFE a permis României să atragă peste 16 miliarde de euro pentru înzestrarea armatei. Fritz a precizat că Miruță a coordonat discuții și a avut în responsabilitate industria de Apărare, ceea ce îl recomandă pentru funcția de ministru. „Tocmai de aceea nu am niciun dubiu că va fi un ministru al Apărării excelent", a adaugat liderul USR.

Senatorul Irineu Darău, propus pentru conducerea Ministerului Economiei, a fost descris de președintele USR, Dominic Fritz, ca o persoană caracterizată prin curaj și integritate. Senatorul din Brașov este informatician, olimpic și are o experiență îndelungată în mediul privat.

Liderul USR a explicat că Darău cunoaște bine domeniul digitalizării și va fi responsabil pentru turism, digitalizare, companii de stat și antreprenoriat. Fritz a subliniat că integritatea și curajul său sunt esențiale pentru implementarea reformelor în minister. Are, la fel ca Radu Miruţă, o integritate şi un curaj de care este nevoie pentru a face reforme", a declarat Dominic Fritz.