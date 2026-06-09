Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, după întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, că nu vede în acest moment o majoritate care să voteze învestirea noului guvern. El nu a exclus însă o răsturnare de situație și a lăsat deschise mai multe opțiuni de vot pentru formațiunea sa.

„Astăzi nu văd majoritatea cu care trece. Astăzi suntem marți la ora 11.30, totuși trăim în România și trebuie să așteptăm momentul adevărului", a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat că nu va vota împotriva guvernului propus de Eugen Tomac, deși nu găsește nici argumente în favoarea formulei guvernamentale actuale.

„Singura decizie pe care eu în acest moment o exclud, dar este punctul meu de vedere, nu am discutat cu colegii, să votăm împotriva unui guvern. Că nu avem de ce să votăm împotrivă. Deoarece nu avem nici argumente pentru a vota un guvern. Dar nici nu am văzut, nu am găsit argumente să votăm împotriva. Deci există a treia cale și a patra cale. A treia cale să nu o intri în sală și cealaltă variantă este să fii în sală, să nu votezi", a spus Kelemen Hunor.

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, după discuțiile cu UDMR, că mesajul transmis a fost că soluția pentru depășirea blocajului politic este ca România să aibă „un guvern rapid învestit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României", deoarece „timpul presează".

„Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii și, evident, să fie deschise în continuare spre dialog pentru a debloca această situație tensionată pe care o avem pe scena politică. Așa cum am spus și ieri, spun și astăzi: sunt un om al dialogului, cred că în acest moment avem nevoie de o perspectivă foarte clară pentru a putea depăși această stare tensionată, pentru că, cu cât mai mult se agravează această criză, cu atât mai rău este pentru România", a declarat Tomac.

Premierul desemnat a adăugat că speră să convingă o majoritate parlamentară în cursul acestor zile. „Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să îmi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă, atât timp cât până în prezent nu s-a configurat o altă majoritate care să ofere în mod clar și asumat o perspectivă nouă țării", a susținut Eugen Tomac.