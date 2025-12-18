Cine este Irineu Darău, propunerea USR pentru Ministerul Economiei

Irineu Darău, senator USR de Brașov din anul 2020, este numele propus pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Propunerea vine în contextul în care actualul titular al portofoliului, Radu Miruță, urmează să fie desemnat de USR pentru conducerea Ministerului Apărării, rămas vacant după demisia lui Ionuț Moșteanu. Darău are o formare profesională în informatică, a lucrat mai mulți ani în Franța și se află la al doilea mandat de parlamentar.

Potrivit prezentării transmise de USR, Irineu Darău are „o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale, lucrând pentru companii și proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic”. Activitatea sa a inclus arhitectură software, coordonarea de proiecte și echipe, precum și colaborări cu clienți din afara României. Din 2020, acesta reprezintă județul Brașov în Senatul României.

În prezentarea publicată pe site-ul personal, Irineu Darău își descrie traseul profesional astfel: „Sunt de profesie informatician. Fost olimpic la informatică și istorie, absolvent de licență și master în informatică la Universitatea din București și în prezent antreprenor consultant în software și management. După mai mulți ani petrecuți în străinătate, m-am întors acasă, hotărât să particip la schimbarea în bine a României”.

Conform CV-ului său public, Darău a absolvit Grupul Școlar de Chimie Industrială din Victoria, județul Brașov, la specializarea Matematică-Informatică. Ulterior, a urmat cursurile Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București, unde a obținut diploma de licență în Informatică, precum și un program de masterat în același domeniu.

În perioada 2006–2010, Irineu Darău a lucrat în România ca programator, ocupând diverse poziții la companiile Lunatech (2006–2007), Essensys Software (2007–2009) și Route 66 (2009–2010). Ulterior, acesta a emigrat în Franța, unde și-a desfășurat activitatea profesională timp de mai mulți ani. Pentru intervalul 2011–2015, CV-ul său indică experiență profesională în cadrul parcului tehnologic Sophia Antipolis, situat în apropiere de Nisa. A fost consultant software la Azuriel Technologies (2011–2014) – companie care a fost închisă ulterior, în 2016 – și la Wall Street Systems (2014–2015). Printre clienții menționați se numără Laser Symag, grupul Schneider Electric și ION Trading Group.

Între 2015 și 2020, Irineu Darău a activat ca consultant în management și dezvoltare software în cadrul SAS Rethink Business Labs, firmă proprie, înregistrată în Franța. Domeniul principal de activitate al companiei este consultanța în sisteme și software informatic. Potrivit datelor publice, în 2023 firma era clasificată drept întreprindere mică sau medie și nu avea angajați.

Din 2020 până în prezent, Darău este senator de Brașov. Deține funcția de președinte al Comisiei pentru învățământ, știință și inovare și este membru al Comisiei economice, industrii, servicii, turism și antreprenoriat, precum și al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială din Senatul României.

În declarația de avere depusă în 2025 sunt menționate părți sociale la SAS ReThink Business Labs – compania de soluții software cu sediul în Franța – precum și veniturile obținute ca senator, în valoare de 131.412 lei. Tot în declarația de avere depusă la începutul lui 2025, acesta a precizat că din funcția de senator în Parlamentul României a încasat un venit anual de 131.412 lei. Totodată, acesta a figurat cu o donație în valoare de 10.000 de lei pentru campania electorală la președinția Consiliului Județean din 2024, sumă raportată conform obligațiilor legale privind finanțarea activităților politice.

În perioada 2020–2024, activitatea parlamentară a lui Irineu Darău a inclus:

luări de cuvânt la 4 puncte de pe ordinea de zi, în cadrul a patru ședințe comune;

209 propuneri legislative inițiate, dintre care 34 au fost promulgate legi;

o moțiune de cenzură.

După anunțul privind propunerea de preluare a Ministerului Economiei, Irineu Darău a transmis un mesaj public:

„Sunt onorat și responsabilizat de încrederea pe care colegii din USR mi-o acordă. Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experiența mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susține digitalizarea accelerată a serviciilor publice esențiale și un parteneriat deschis cu cei mai buni experți români”, a declarat Irineu Darău.