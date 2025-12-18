Ședința de Guvern. Ministerul Culturii va gestiona toate drepturile și contractele ORDA

Guvernul va aproba joi, prin ordonanţă de urgenţă, reorganizarea Ministerului Culturii, prin fuziunea prin absorbţie cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), care se desfiinţează.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Ministerul Culturii va prelua toate drepturile, obligaţiile, contractele, acordurile și litigiile Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum și personalul, posturile și patrimoniul acestuia, printr-un protocol de preluare, potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă. Desfiinţarea ORDA va produce efecte odată cu intrarea în vigoare a actului normativ care reglementează organizarea Ministerului Culturii reorganizat.

Măsurile de reorganizare urmăresc reducerea costurilor, prin optimizarea cheltuielilor cu spaţiul, deplasările externe sau funcţiile de demnitate publică, și valorificarea eficientă a resurselor disponibile. Potrivit notei de fundamentare, aceste modificări vor crește coerenţa instituţională fără a afecta independenţa operaţională sau competenţa tehnică a personalului de specialitate.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului va avea calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea reţelei de fibră optică, iar redevenţa anuală de 0,4% din veniturile brute obţinute se va înregistra la bugetul de stat, conform proiectului de modificare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi va trece în subordinea Ministerului Muncii, iar proiectul SIDISVA va digitaliza fluxurile de lucru în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor, beneficiind de instruire pentru 144 de utilizatori şi trei administratori ai sistemului.

Executivul va acorda stimulente financiare absolvenţilor cu media 10 la evaluarea naţională şi bacalaureat, iar ajutoare de urgenţă în valoare totală de 3,686 milioane lei vor fi alocate pentru 866 de familii şi persoane singure afectate de incendii, fenomene meteorologice periculoase sau alte situaţii de necesitate.

Guvernul va suplimenta transferurile către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu 1,964 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară, pentru finanţarea cheltuielilor cu materiale, servicii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au reunit miercuri la Palatul Victoria și, deși ședința a fost tensionată din cauza votului PSD la moțiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului, au convenit asupra principalelor măsuri de reformă administrativă și asupra reperele fiscale și bugetare pentru 2026.

Liderii partidelor au decis miercuri majorarea salariului minim la 4.325 de lei brut începând cu 1 iulie 2026. Salariulmediu net din România a crescut în octombrie 2025 la 5.492 de lei, iar domeniul IT rămâne cel mai bine plătit, cu un salariu mediu net de 11.810 lei. La polul opus, cele mai mici câștiguri s-au înregistrat în hoteluri și restaurante, cu 3.396 de lei, iar salariul mediu brut a ajuns la 9.152 de lei.