Majorarea salariului minim: bugetarii nu pierd, angajații din privat câștigă. Calculele ministrului Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că majorarea salariului minim, subiect aflat pe agenda ședinței coaliției de miercuri, ar genera o creștere foarte mică a cheltuielilor de personal din sistemul bugetar, în timp ce sectorul privat ar fi cel mai avantajat. „Așadar, creșterea salariului minim ar avea impact favorabil în primul și în primul rând, în 90% pentru lucrătorii din mediul privat”, a spus acesta, la un post TV.

„Cheltuielile de personal în sistemul bugetar ar crește extrem de puțin cu o astfel de măsură, pentru că salariile bugetarilor și ale demnitarilor nu mai sunt demult în practică în corelare cu salariul minim. Salariile demnitarilor, de exemplu, sunt înghețate la 2018-19. (…) Așadar, creșterea salariului minim ar avea impact favorabil în primul și în primul rând, în 90% pentru lucrătorii din mediul privat”, a spus acesta, Digi 24.

Ministrul a subliniat că este nevoie ca angajații „să meargă acasă cu o remunerație decentă, care să le permită de la alimentație, la creșterea propriilor copii, chirie și orice altă cheltuială are orice om din această țară”.

De asemenea, acesta a reamintit că premierul Ilie Bolojan a declarat că, pe măsură ce crește inflația, oamneii pierd din puterea de cumpărare.

Florin Manole a adus în discuție și cazul unui fost ministru care deținea o clinică privată și care, în această calitate, figura ca fiind plătit doar cu salariul minim. Ministrul a subliniat că munca la gri rămâne o problemă și a menționat că Inspecția Muncii sancționează situațiile în care se constată că angajații primesc sume diferite de cele declarate.

„În momentul în care inspecția muncii găsește așa ceva, există sancțiuni și inspecția muncii dă sancțiuni în fiecare zi, de la muncă pe platforme până la lucrătorii din Asia de Sud-Est, care sunt exploatați atunci când ei nu au contract. Ei bine, acești oameni, da, pe măsură ce crește salariul minim, scoatem un pic din economia aia la alb”, a spus acesta.

Recent, ministrul a declarat că i se pare inacceptabil ca angajații care muncesc legal să ajungă în pragul sărăciei. Manole a precizat că patronatele au susținut menținerea nivelului actual al salariului minim, însă negocierile pe acest subiect sunt în desfășurare.

„Este extrem de important și să ținem cont atât de directiva europeană, cât și de legislația națională în vigoare, care au o formulă pentru calcularea salariului minim pe economie, care ține cont de niște indicatori macroeconomici. Formula aceasta a fost trimisă, cu toți indicatorii, către Ministerul Muncii de către Institutul Național de Statistică. Am făcut-o cunoscută tuturor partenerilor sociali patronate, sindicate, iar apoi am mers pe masa Guvernului cu ea”, a afirmat acesta.