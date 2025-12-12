Se caută angajați în HoReCa. Salarii mari și cazare gratuită

Se caută angajați în HoReCa. Industria ospitalității din Austria se confruntă cu un deficit semnificativ de personal, determinat de afluxul tot mai mare de turiști în stațiunile de schi și hotelurile din întreaga țară. În contextul sezonului de iarnă, angajatorii din hoteluri, restaurante și centre de recreere caută mii de lucrători, oferind pachete salariale și beneficii care fac oferta extrem de atractivă pentru candidații din Europa.

Portalul EURES, platforma Uniunii Europene dedicată mobilității profesionale, listează numeroase posturi disponibile, cu salarii ce pot ajunge până la 3.000 de euro pentru angajații cu experiență. Pe lângă remunerația motivantă, multe companii oferă cazare gratuită, masă inclusă și acces la facilități suplimentare, cum ar fi abonamente la pârtiile de schi, centre de wellness sau săli de fitness.

Zonele cele mai căutate includ Carintia, Stiria și alte regiuni montane consacrate pentru sporturile de iarnă. Aici, hotelurile și restaurantele se pregătesc pentru creșterea numărului de vizitatori, motiv pentru care angajările sezoniere devin esențiale. Companiile caută persoane capabile să lucreze într-un ritm alert, să gestioneze fluxuri mari de turiști și să se adapteze rapid cerințelor industriei.

Pentru românii care doresc să lucreze în Austria, aceste oferte reprezintă o oportunitate solidă de a acumula economii într-un timp relativ scurt, beneficiind în același timp de contracte clare și condiții de muncă transparente. Chiar și candidații fără experiență pot începe cu salarii competitive, iar performanțele și evaluările pe parcursul sezonului pot conduce la creșteri salariale.

Cazarea gratuită oferită de angajatori constituie un avantaj major, mai ales în regiunile turistice, unde prețurile locuințelor sunt ridicate.

Majoritatea unităților pun la dispoziție camere dotate cu baie proprie, televizor sau acces la internet, iar mesele sunt de multe ori incluse în pachetul de angajare. În plus, unele companii oferă reduceri pentru activitățile de agrement din stațiuni sau acces gratuit la centrele de fitness și spa.

Limba engleză sau germană la nivel mediu (A2) reprezintă cerința standard pentru majoritatea posturilor, însă candidații cu competențe lingvistice mai avansate pot accesa poziții mai bine remunerate și mai apropiate de interacțiunea directă cu turiștii internaționali.

Angajarea pentru aceste joburi sezoniere nu necesită permise speciale, iar înregistrarea la autoritățile austriece este obligatorie doar pentru șederi mai lungi de trei luni. În general, contractele sezoniere durează aproximativ șase luni, acoperind perioada de vârf a sezonului de iarnă și oferind candidaților oportunitatea de a combina muncă și recreere în zone turistice renumite.