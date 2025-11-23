Recunoaștere internațională pentru industria HoReCa din România. O rețea locală de restaurante este „Fast Food Franchisor of the Year” în Europa Centrală și de Est

Din cuprinsul articolului O franciză dinamică

Una dintre cele mai mari rețele de restaurante fast-food din România, Spartan a primit recent premiul „Fast Food Franchisor of the Year” în Europa Centrală și de Est, în cadrul galei „Prestige Awards”. Distincțiile „Prestige Awards”, acordate de publicația cu același nume din Marea Britanie, reprezintă o recunoaștere a companiilor din întreaga lume care oferă în mod constant produse și servicii de înaltă calitate, în diverse domenii, ce includ de la HoReCa și retail, la sănătate și tehnologie.

„Premiul «Fast Food Franchisor of the Year» pentru regiunea Europei Centrale și de Est acordat în cadrul galei «Prestige Awards» este o recunoaștere importantă a eforturilor noastre și a progreselor constante realizate de Spartan de-a lungul celor 13 ani de existență. Este, de asemenea, o dovadă a faptului că România poate să se impună ca un reper de excelență în industria HoReCa la nivel mondial, pe care ne-o asumăm însă și ca pe o obligație de a duce standardele de calitate și performanță ale companiei noastre la un nivel superior. Este o misiune pe care ne-o asumăm zi de zi și în care sunt implicați toți cei aproape 1.000 de colegi, care alcătuiesc echipa Spartan”, a declarat Gabriel Melniciuc, directorul general al Spartan România.

Distincțiile „Prestige Awards” au fost lansate de publicația cu același nume din Marea Britanie pentru a evidenția companiile care oferă în mod constant produse și servicii de înaltă calitate, atât rezidenților, cât și expaților și turiștilor. Echipa de premiere efectuează cercetări ample pentru a identifica concurenți din întreaga lume, din rândul companiilor mici și mijlocii, iar juriul „Prestige Awards” își bazează deciziile pe criterii precum excelența serviciilor, calitatea produselor furnizate, practicile inovatoare, metodele de lucru etice sau durabile, precum și consecvența în performanță.

„Condusă de CEO-ul Gabriel Melniciuc, rețeaua Spartan s-a impus ca una dintre cele mai dinamice francize de restaurante cu servire rapidă din România. Cu peste 70 de locații la nivel național și o prezență internațională în creștere în Spania, Spartan a devenit un brand recunoscut, sinonim cu fast-food-ul de înaltă calitate și gustos. Fondată în urmă cu 13 ani, în Suceava, compania și-a extins constant prezența, cu planuri ambițioase de a intra pe piețele internaționale, inclusiv în Marea Britanie, Germania, Ungaria și Polonia. Sistemul structurat de franciză oferă sprijin operațional și de marketing complet, în timp ce programele continue de formare a angajaților cultivă o forță de muncă calificată și motivată”, au declarat oficialii „Prestige Awards”.

Juriul competiției a apreciat în mod special conceptul culinar unic utilizat în cadrul rețeleii de restaurante fast-food Spartan, care îmbină influențe grecești, mediteraneene și românești. Meniul pune accentul pe porții generoase, gust autentic și rețete distinctive, inclusiv un amestec unic de carne de vițel, porc și miel, completat de sosuri exclusive, toate create în casă. Pita proaspăt coaptă și ingredientele atent selecționate oferă un profil de aromă unic, pe care concurenții l-ar găsi imposibil de reprodus, iar parteneriatele cu furnizori internaționali, precum Coca Cola, McCain și Henny Penny, asigură o calitate constantă în toate locațiile, se arată în argumentația juriului „Prestige Awards”.