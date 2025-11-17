Trump atacă guvernul britanic: Britanicii persecutati pentru opinii vor primi azil în SUA

Într-un demers foarte mediatizat, președintele american Donald Trump ia în considerare posibilitatea de a acorda azil politic cetățenilor britanici pe care administrația sa îi cataloghează drept „infractorii de gândire” („thought criminals”).

Scopul declarat: oferirea refugiu persoanelor care au fost urmărite penal în Regatul Unit pentru exprimarea opiniilor în chestiuni sensibile precum imigrația, identitatea de gen sau avortul.

Potrivit raportărilor din presă, echipa lui Trump analizează modalități de a oferi protecție celor care au fost implicați în manifestații pașnice — în special proteste în fața clinicilor de avort sau rugăciuni tăcute în apropierea acestora.

Surse citate de GB News spun că există o „creștere a preocupării” în administrația Trump cu privire la ceea ce ei consideră persecutare a libertății de exprimare în Marea Britanie.

Printre cazurile cele mai mediatizate se numără cel al Livia Tossici‑Bolt, care a ținut un afiș pe care scria „„Sunt aici să discut, dacă vrei” în fața unei clinici de avort în Bournemouth, și cel al lui Adam Smith‑Connor, un fost militar britanic condamnat în 2022 pentru rugăciune silențioasă lângă o clinică.

Livia Tossici‑Bolt, în vârstă de 64 de ani, a fost condamnată pentru încălcarea unei ordonanțe de tip Public Spaces Protection Order (PSPO) într-o zonă desemnată pentru protecție („buffer zone”) în jurul unei clinici de avort din Bournemouth.

Instanța a decis că prezența ei ar putea avea un „efect negativ” asupra celor care intră în clinică, personalului și publicului, în ciuda faptului că judecătorul a recunoscut că ea deține convingeri „sincer și ferm deținute”.

Tossici‑Bolt a primit o dispunere condiționată pe doi ani și a fost obligată să plătească 20.000 de lire sterline pentru costurile de urmărire penală.

În fața tribunalului, ea a afirmat:

„Nu eram acolo să-mi exprim opiniile. Eram acolo să ofer o conversație liberă... Eram acolo să ascult.”

După verdict, a descris momentul ca „o zi întunecată pentru Marea Britanie”.

Departamentul de Stat al SUA, prin biroul Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL), a transmis mesaje publice de îngrijorare.

The White House is reportedly considering offering political asylum to British “thought criminals”. This includes gender-critical activists, immigration critics and pro-abortion campaigners. It’s the latest expression of concern from Trump’s administration over the state of free… pic.twitter.com/mQdo7SIQxZ — The Free Speech Union (@SpeechUnion) November 16, 2025

DRL a scris pe X (fostul Twitter):

„Monitorizăm cazul ei. Este important ca Regatul Unit să respecte și să protejeze libertatea de exprimare.”

Această implicare diplomatică ridică semne de întrebare cu privire la relațiile dintre SUA și Regatul Unit, mai ales în contextul negocierilor comerciale recente.

De asemenea, organizația Alliance Defending Freedom (ADF), cu ramură și în Marea Britanie, susține cazul lui Tossici‑Bolt, descriind presupusele restricții ca o „criză a libertății de exprimare”.

Inițiativa de azil politic ar putea tensiona relațiile diplomatice dintre SUA și Marea Britanie, mai ales dacă este percepută ca o intervenție în afacerile interne britanice.

Propunerea vine într-un moment în care tema libertății de exprimare și a protestului pașnic capătă tot mai multă atenție transatlantică.

Pentru administrația lui Trump, aceasta reprezintă o dovadă a angajamentului față de drepturile „ideologice” ale persoanelor, potrivit comentatorilor de presă.