International

Trump atacă guvernul britanic: Britanicii persecutati pentru opinii vor primi azil în SUA

Comentează știrea
Trump atacă guvernul britanic: Britanicii persecutati pentru opinii vor primi azil în SUADemocrații vor din nou să-l demită pe Trump. Guvernatorul din Ilinois invocă Amendamentul 25. Sursă foto: Captură video X.com
Din cuprinsul articolului

Într-un demers foarte mediatizat, președintele american Donald Trump ia în considerare posibilitatea de a acorda azil politic cetățenilor britanici pe care administrația sa îi cataloghează drept  „infractorii de gândire” („thought criminals”).

Scopul declarat: oferirea refugiu persoanelor care au fost urmărite penal în Regatul Unit pentru exprimarea opiniilor în chestiuni sensibile precum imigrația, identitatea de gen sau avortul.

Contextul inițiativei lui Trump

Potrivit raportărilor din presă, echipa lui Trump analizează modalități de a oferi protecție celor care au fost implicați în manifestații pașnice — în special proteste în fața clinicilor de avort sau rugăciuni tăcute în apropierea acestora.

Surse citate de GB News spun că există o „creștere a preocupării” în administrația Trump cu privire la ceea ce ei consideră persecutare a libertății de exprimare în Marea Britanie.

Probleme pentru Survivor 2026: multe vedete au refuzat oferta
Probleme pentru Survivor 2026: multe vedete au refuzat oferta
Băsescu, despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR: Cât ești popular, partidul va uza numele tău
Băsescu, despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR: Cât ești popular, partidul va uza numele tău

Printre cazurile cele mai mediatizate se numără cel al Livia Tossici‑Bolt, care a ținut un afiș pe care scria „„Sunt aici să discut, dacă vrei” în fața unei clinici de avort în Bournemouth, și cel al lui Adam Smith‑Connor, un fost militar britanic condamnat în 2022 pentru rugăciune silențioasă lângă o clinică.

Cazul Livia Tossici‑Bolt

Livia Tossici‑Bolt, în vârstă de 64 de ani, a fost condamnată pentru încălcarea unei ordonanțe de tip Public Spaces Protection Order (PSPO) într-o zonă desemnată pentru protecție („buffer zone”) în jurul unei clinici de avort din Bournemouth.

Instanța a decis că prezența ei ar putea avea un „efect negativ” asupra celor care intră în clinică, personalului și publicului, în ciuda faptului că judecătorul a recunoscut că ea deține convingeri „sincer și ferm deținute”.

Tossici‑Bolt a primit o dispunere condiționată pe doi ani și a fost obligată să plătească 20.000 de lire sterline pentru costurile de urmărire penală.

În fața tribunalului, ea a afirmat:

„Nu eram acolo să-mi exprim opiniile. Eram acolo să ofer o conversație liberă... Eram acolo să ascult.”

După verdict, a descris momentul ca „o zi întunecată pentru Marea Britanie”.

Reacția Departamentului de Stat al SUA

Departamentul de Stat al SUA, prin biroul Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL), a transmis mesaje publice de îngrijorare.

DRL a scris pe X (fostul Twitter):

„Monitorizăm cazul ei. Este important ca Regatul Unit să respecte și să protejeze libertatea de exprimare.”

Această implicare diplomatică ridică semne de întrebare cu privire la relațiile dintre SUA și Regatul Unit, mai ales în contextul negocierilor comerciale recente.

De asemenea, organizația Alliance Defending Freedom (ADF), cu ramură și în Marea Britanie, susține cazul lui Tossici‑Bolt, descriind presupusele restricții ca o „criză a libertății de exprimare”.

Implicații diplomatice și politice

Inițiativa de azil politic ar putea tensiona relațiile diplomatice dintre SUA și Marea Britanie, mai ales dacă este percepută ca o intervenție în afacerile interne britanice.

Propunerea vine într-un moment în care tema libertății de exprimare și a protestului pașnic capătă tot mai multă atenție transatlantică.

Pentru administrația lui Trump, aceasta reprezintă o dovadă a angajamentului față de drepturile „ideologice” ale persoanelor, potrivit comentatorilor de presă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:42 - Probleme pentru Survivor 2026: multe vedete au refuzat oferta
10:33 - Sechestru pe vila familiei Iohannis. ANAF demarează executarea silită, fostul președinte mai are cinci case
10:22 - Băsescu, despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR: Cât ești popular, partidul va uza numele tău
10:12 - Trump atacă guvernul britanic: Britanicii persecutati pentru opinii vor primi azil în SUA
10:01 - Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Mesaj RO-Alert emis pentru Tulcea
09:51 - Cine a lipsit de la înmormântarea lui Moculescu. I-a lansat în muzică, dar degeaba

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale