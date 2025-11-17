Trump cere publicarea completă a dosarelor Epstein

Președintele SUA, Donald Trump, le-a cerut membrilor Partidului Republican din Camera Reprezentanților să voteze pentru publicarea dosarelor Epstein, spunând că nu are nimic de ascuns. „Republicanii din Camera Reprezentanților ar trebui să voteze pentru publicarea dosarelor Epstein, pentru că nu avem nimic de ascuns”, a scris Trump pe Truth Social duminică seară.

Postarea vine în contextul în care se așteaptă ca în Camera Reprezentanților să se organizeze un vot, în această săptămână, asupra unei decizii care ar obliga Departamentul de Justiție să publice dosarele Epstein. Susținătorii propunerii par să aibă suficiente voturi pentru a fi adoptată de Cameră, deși nu este clar dacă aceasta va trece de Senat.

Trump a publicat declarația la scurt timp după aterizarea la Baza Comună Andrews, în urma unui weekend petrecut în Florida.

„Așa cum am spus vineri seară la bordul avionului Air Force One, în fața presei care transmite știri false, Republicanii din Camera Reprezentanților ar trebui să voteze pentru publicarea dosarelor Epstein, pentru că nu avem nimic de ascuns și este timpul să renunțăm la această farsă democrată comisă de nebunii de stânga radicală pentru a deturna atenția de la marele succes al Partidului Republican, inclusiv recenta noastră victorie asupra „închiderii” democraților.

Departamentul de Justiție a predat deja publicului zeci de mii de pagini despre „Epstein”, analizează diverși agenți Democrați (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers etc.) și relația lor cu Epstein, iar Comitetul de Supraveghere a Camerei poate avea orice are dreptul legal, NU-MI PASĂ! Tot ce mă interesează este ca republicanii să se ÎNTOARCĂ PE PRINCIPALELE PUNCTE, adică economia, „accesibilitatea” (unde am avut o MARE victorie!), victoria noastră în reducerea inflației de la cel mai înalt nivel din istorie la practic zero, scăderea prețurilor pentru poporul american, aplicarea unor reduceri istorice de impozite, obținerea de trilioane de dolari în investiții în America (UN RECORD!), reconstrucția armatei noastre, securizarea frontierelor, deportarea imigranților ilegali, eradicarea bărbaților în sporturile feminine, stoparea transgenderismului pentru toată lumea și multe altele!

Nimănui nu-i păsa de Jeffrey Epstein cât era în viață și, dacă Democrații ar fi avut ceva, l-ar fi publicat înainte de victoria noastră electorală zdrobitoare.

Unii „membri” ai Partidului Republican sunt „folosiți” și nu putem permite asta.

Haideți să începem să vorbim despre realizările record ale Partidului Republican și să nu cădem în „CURSA” lui Epstein, care este de fapt un blestem pentru democrați, nu pentru noi. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”, a scris Trump.

Democrații și unii Republicani au promovat o măsură care ar obliga Departamentul de Justiție al SUA să facă publice mai multe documente din cazul finanțatorului pedofil Jeffrey Epstein.

Reprezentantul republican Thomas Massie, co-sponsor al proiectului de lege, a declarat duminică într-un interviu acordat ABC News că până la 100 de republicani ar putea vota în favoare.

Cunoscută sub numele de Legea privind transparența dosarelor Epstein, scopul proiectului de lege este de a obliga Departamentul de Justiție să publice toate înregistrările, documentele, comunicările și materialele de investigație neclasificate legate de Jeffrey Epstein.

Referirea lui Trump la Clinton vine după ce departamentul de justiție al SUA a confirmat că va investiga presupusele legături ale finanțatorului pedofil Jeffrey Epstein cu bănci importante și cu mai mulți democrați proeminenți, inclusiv fostul președinte Bill Clinton.

Trump a declarat că va cere procurorului general Pam Bondi și FBI să investigheze „implicarea și relația” lui Epstein cu Clinton și alții.

Clinton a negat cu vehemență că ar fi avut cunoștință despre crimele lui Epstein.

Un purtător de cuvânt al JPMorgan Chase a declarat că firma regretă „orice asociere” pe care au avut-o cu Epstein și a adăugat că firma „nu l-a ajutat să comită actele sale odioase”.

Săptămâna trecută, mii de e-mailuri ale lui Epstein au fost publicate de Congresul SUA - dosarele incluzând mențiuni despre președintele SUA. Democrații l-au acuzat pe Trump că încearcă să evite întrebările despre relația sa cu Epstein, în contextul în care, într-o analiză publicată de The Wall Street Journal s-a constatat că Trump a fost menționat în peste 1.600 din cele 2.324 schimburi de mesaje.