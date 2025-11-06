Fostul coleg de celulă al lui Epstein susține că procurorii i-ar fi oferit libertatea dacă îl incrimina pe Donald Trump

Nicholas Tartaglione, fost polițist condamnat pentru o cvadruplă crimă și coleg de celulă al lui Jeffrey Epstein în vara lui 2019, a dat o declarație care a făcut furori. Extrase din cererea sa de grațiere au fost publicate de New York Post, ieri.

Cei doi au împărțit aceeași celulă până la prima tentativă de sinucidere a lui Epstein, pe 23 iulie 2019, când acesta a fost descoperit în celulă cu vânătăi pe gât. Ulterior, a fost plasat sub supraveghere antisuicid într-o unitate securizată, iar la revenire i s-a atribuit un alt coleg de celulă.

El afirmă într-o cerere oficială de grațiere că Epstein i-a spus că procurorii federali din New York i-ar fi promis că „va fi lăsat liber” dacă l-ar implica pe președintele Donald Trump în infracțiuni legate de cazul său. Dezvăluirea este relatată de New York Post, care spune că a consultat documentele depuse în iulie.

Potrivit afirmațiilor din aplicația de grațiere, Epstein ar fi susținut că procuroarea Maurene Comey i-ar fi transmis că nu trebuie „să dovedească nimic, atâta timp cât oamenii lui Trump nu pot dovedi contrariul”. Publicația notează că nu a obținut nici o reacție din partea Departamentului de Justiție, iar încercările de a o contacta pe Comey nu au avut succes.

Tartaglione mai pretinde că Epstein i-ar fi spus atunci că „Trump nu a fost implicat în infracțiunile sale”, însă documentele nu precizează concret fapte pentru care ar fi urmat să fie incriminat actualul președinte. Alte relatări din presa americană au menționat în trecut versiuni similare ale acuzațiilor lui Tartaglione, fără confirmări oficiale.

Nicholas Tartaglione a fost condamnat în 2024 la patru pedepse pe viață pentru implicarea într-un quadruplu omor din 2016. Fost ofițer K9 în Westchester, Tartaglione a fost condamnat pentru uciderea a patru bărbați, după ce o tranzacție de cocaină din 2016 a eșuat, iar el a crezut că un angajat al sanctuarului său pentru animale a furat 230.000 de dolari. Sentința și comunicatul oficial al Parchetului federal din SDNY consemnează pe larg probele împotriva sa.

Maurene Comey, procuroare federală cunoscută pentru rolul în dosarele Epstein/Maxwell, a fost demisă din Departamentul de Justiție în iulie 2025, potrivit mai multor surse media americane; nu au fost anunțate public motivele demiterii.

Jeffrey Epstein a fost arestat în iulie 2019 pentru trafic de minori și conspirație, a fost plasat în Metropolitan Correctional Center (MCC) din Manhattan și a murit pe 10 august 2019; decesul a fost declarat sinucidere. Ulterior, autoritățile federale au anunțat închiderea MCC din cauza problemelor cronice de securitate și infrastructură.

Declarațiile lui Tartaglione rămân, deocamdată, afirmații necoroborate oficial. Nici Departamentul de Justiție și nici Maurene Comey nu au comentat public pe marginea acuzațiilor consemnate în cererea de grațiere, iar New York Post nu indică existența unor documente judiciare care să ateste o ofertă formală de „imunitate pentru incriminarea lui Trump”.

Cazul alimentează, însă, întrebări nerezolvate în jurul perioadei de detenție a lui Epstein la MCC și asupra felului în care au fost gestionate procedurile și probele în dosarele conexe, notează New York Post.