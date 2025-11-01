O judecătoare, agresată de soț, șef la Poliția Rutieră Chitila

Un caz neobișnuit a fost confirmat în județul Ilfov, după ce o judecătoare a fost agresată de propriul soț, ofițer de poliție în cadrul Brigăzii Rutiere.

Deși a solicitat intervenția autorităților, magistrata a refuzat ulterior să depună plângere penală și să ceară emiterea unui ordin de protecție.

Incidentul a avut loc pe 24 octombrie 2025, iar ancheta este în desfășurare sub coordonarea Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ilfov.

Potrivit informațiilor transmise de România TV, femeia – judecătoare cu activitate la o instanță din Cornetu – a sunat la numărul unic de urgență 112 în seara zilei de 24 octombrie, reclamând că a fost agresată fizic de către soțul ei, ofițer de poliție și coordonator al Serviciului Rutier Chitila.

„Polițiștii Secției 5 au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie de 32 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către soțul său, în vârstă de 33 de ani”, se arată în comunicatul oficial al Poliției Capitalei.

La sosirea echipajelor, victima prezenta urme de violență, însă a refuzat îngrijirile medicale oferite de echipajul SMURD. Totodată, femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și și-a rezervat dreptul de a depune plângere prealabilă împotriva agresorului.

Conform acelorași surse, deși polițiștii au constatat urmele de agresiune și au putut dispune îndepărtarea bărbatului din domiciliu, judecătoarea a refuzat această măsură.

Ea ar fi declarat că trebuie să se prezinte la instanță și că nu are cu cine să își lase copiii.

Sursele au indicat că bărbatul implicat ar fi Cornel Țilic, coordonator al Serviciului Rutier din cadrul Poliției Orașului Chitila.

Deocamdată, acesta nu a fost suspendat din funcție, însă conducerea IPJ Ilfov a demarat o anchetă disciplinară internă, în paralel cu cercetarea penală.

Contactat de jurnaliștii România TV, comisarul Alexandru Bălan, purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov, a confirmat incidentul și statutul persoanei implicate.

„Într-adevăr, este vorba despre un polițist din orașul Chitila, coordonator al Serviciului Rutier Chitila. Poliția Română se delimitează categoric de un asemenea incident, care nu face cinste instituției. IPJ Ilfov, imediat ce a fost informat, a dispus declanșarea cercetării penale cu privire la fapta sesizată și vă asigurăm că, în urma cercetărilor, vor fi luate toate măsurile legale”, a declarat reprezentantul instituției.

În prezent, cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea unităților competente din cadrul Poliției Capitalei și IPJ Ilfov. Până la finalizarea acestora, nu au fost comunicate măsuri disciplinare sau decizii definitive privind statutul ofițerului.

Cazul readuce în atenție modul de aplicare a procedurilor în situațiile de violență domestică, în special atunci când sunt implicați funcționari ai instituțiilor publice cu rol de aplicare a legii.

Potrivit acelorași surse, polițistul nu a fost suspendat din funcție până la acest moment, însă conducerea IPJ Ilfov urmează să decidă măsuri disciplinare în funcție de concluziile anchetei.