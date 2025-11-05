Parchetul din Paris investighează aplicația TikTok pentru suspiciuni de „promovare a sinuciderii”

Parchetul Parisului a deschis o anchetă preliminară vizând platforma TikTok, suspectată că ar promova indirect sinuciderea prin conținutul recomandat de algoritm. Investigația a fost declanșată după o sesizare a unui deputat francez privind influența negativă a aplicației asupra tinerilor, în timp ce compania neagă ferm acuzațiile, potrivit AFP.

Ancheta Parchetului Parisului a fost deschisă după publicarea, în septembrie, a concluziilor unei Comisii parlamentare de anchetă privind impactul platformei TikTok asupra tinerilor. Raportoarea Comisiei, Laure Miller (EPR), a denunțat atunci, într-o conferință de presă, un „ocean de conținuturi nefaste” și violență „în toate formele”.

Președintele Comisiei, deputatul Arthur Delaporte (PS), a sesizat la 11 septembrie Parchetul Parisului, afirmând că TikTok „a pus în mod deliberat în pericol sănătatea și viața utilizatorilor săi”. Sesizarea a fost transmisă procuroarei Laure Beccuau, care a dispus declanșarea anchetei preliminare.

Potrivit procurorului Laure Beccuau, semnalarea transmisă Parchetului vizează o posibilă moderare insuficientă a conținuturilor de pe TikTok, accesul facil al minorilor la platformă și un algoritm capabil să izoleze persoanele vulnerabile și să le împingă spre sinucidere. Ancheta preliminară a fost încredințată Brigăzii de Luptă împotriva Criminalității Cibernetice.

Într-un comunicat transmis către AFP, TikTok a respins ferm acuzațiile și a precizat că oferă peste 50 de funcții și setări menite să protejeze siguranța și bunăstarea adolescenților. Deputatul Arthur Delaporte a salutat deschiderea anchetei, considerând-o necesară pentru analizarea și sancționarea platformei, dacă este necesar.

Deputatul Delaporte a subliniat că moderarea și controlul vârstei utilizatorilor rămân insuficiente, menționând că va prezenta, alături de Stephane Vojetta, concluziile unei misiuni guvernamentale privind provocările digitale la începutul lunii decembrie.

Secția de luptă împotriva criminalității cibernetice a Parchetului Parisului s-a bazat pe analiza Comisiei parlamentare și pe mai multe rapoarte oficiale. Procuroarea Laure Beccuau a amintit de concluziile unor documente recente, care semnalau riscuri privind libertatea de exprimare, expunerea la conținuturi periculoase și manipularea opiniei publice.