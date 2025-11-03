Un bărbat din Neamț s-a împușcat în cap în timpul unui live pe o platformă de socializare

Un incident grav a avut loc luni în judeţul Neamţ, unde un bărbat de 74 de ani s-a împuşcat în cap în timp ce făcea un live pe o platformă de socializare. O persoană care a asistat la momentul respectiv a alertat imediat Poliţia, iar echipajele s-au deplasat de urgenţă la faţa locului. „În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, ce prezenta o plagă împuşcată la nivelul capului” au anunțat polițiștii IPJ Neamț.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ au transmis că poliţiştii din Roman au fost sesizaţi de un bărbat din Galaţi care a declarat că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă online, cum un bărbat s-a împuşcat cu o armă.

„La faţa locului, în municipiul Roman, au fost dirijate patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman şi echipaje medicale. În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, ce prezenta o plagă împuşcată la nivelul capului. Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au precizat poliţiştii.

Victima a fost găsită în viaţă şi a fost transportată de urgenţă la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, bărbatul a fost intubat şi ventilat mecanic, fiind transferat la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, în stare gravă.

„Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului. A fost stabilizat și trimis la Iași pentru îngrijiri de specialitate”, au transmis reprezentanţii unităţii medicale romaşcane, citaţi de presa locală.

Conform datelor oficiale, bărbatul figura ca deţinător de arme letale, însă permisul său fusese anulat. Totuşi, se afla în termenul legal pentru predarea armelor către un armurier autorizat, aşa cum prevede legislaţia în vigoare.

Poliţia continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul şi modul în care bărbatul a avut acces la armă în condiţiile anulării permisului. Ancheta se desfăşoară sub coordonarea procurorilor din Roman.