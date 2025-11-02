Justitie

Polițist băut la volan, implicat într-un accident cu trei victime în Constanța

Polițist băut la volan, implicat într-un accident cu trei victime în ConstanțaPoliție. Sursa foto: dreamstime.com
Un polițist de 21 de ani de la IPJ Constanța este cercetat după ce, aflat sub influența alcoolului, a provocat un accident rutier în care au fost rănite două femei. Agentul  de poliție a părăsit locul accidentului, fiind ulterior depistat cu o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un polițist aflat în stare de ebritate a provocat un accident la o intersecție din Constanța

Accidentul a avut loc duminică dimineață, în jurul orei 07.00, la intersecția bulevardului Mamaia cu strada I.G. Duca, în municipiul Constanța. Potrivit informațiilor transmise de poliție, un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani a intrat în coliziune cu o altă mașină.

În cel de-al doilea autoturism se aflau trei femei, dintre care două au fost rănite ușor în urma impactului. La fața locului au intervenit polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră pentru efectuarea cercetărilor.

Polițistul implicat în accident, testat pozitiv pentru alcool

După impact, șoferul de 21 de ani a părăsit locul accidentului, însă s-a prezentat la scurt timp la sediul Poliției Rutiere. Testarea cu aparatul etilotest a arătat o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ulterior polițistul a fost dus la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice.

Poliția Română

Sursa foto: dreamstime.com

Două dintre femeile care se aflau în interiorul autoturismului lovit au fost rănite ușor și au primit îngrijiri medicale. Verificările au arătat că tânărul de 21 de ani este agent de poliție și lucrează la Inspectoratul de Poliție Județean din Constanța.

Declarațiile făcute de IPJ Constanța în urma accidentului produs de un polițist

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au transmis că instituția se delimitează ferm de orice activitate sau comportament care nu respectă legea, statutul polițistului și codul de etică și deontologie.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Constanța vor continua cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

