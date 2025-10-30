Social

Accident rutier grav în județul Mureș. Sunt implicate 11 persoane

Accident rutier grav în județul Mureș. Sunt implicate 11 persoane
Un grav accident rutier a avut loc joi în județul Mureș, după ce două autoturisme s-au ciocnit în localitatea Ideciu de Jos, eveniment în care au fost implicate 11 persoane. „Accident rutier între două autoturisme, produs pe raza localităţii Ideciu de Jos. Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reghin”, a anunțat la scurt timp ISU Mureş.

O persoană încarcerată în accidentul din Mureș

Potrivit ISU Mureș, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin. Într-una dintre mașini se aflau patru persoane, iar în cealaltă, o mașină de familie, șapte persoane.

„În urma impactului, o persoană a fost încarcerată, aceasta a fost extrasă în cel mai scurt timp posibil și predată echipajului medical aflat la fața locului”, au mai transmis reprezentanții ISU în comunicatul emis.

Trei persoane au fost transportate la spital

Personalul medical prezent la fața locului acordă îngrijiri tuturor persoanelor rănite, folosind echipajele de pe ambulanțele trimise la intervenție.

Trei dintre victime au fost transportate la spital pentru investigații și tratamente de specialitate.

La fața locului au acționat pompierii militari ai Detașamentului Reghin, care au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o unitate de terapie intensivă mobilă, două ambulanțe SMURD, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială destinată transportului victimelor multiple.

Un alt accident cu șapte persoane implicate a avut loc în Brașov

Un accident rutier s-a produs în această dimineață pe DN 73, la ieșirea din Râșnov spre Tohanul Nou, implicând trei autoturisme.

Conform informațiilor transmise de ISU Brașov, la fața locului au intervenit rapid echipaje ale Secției de Pompieri Zărnești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și două ambulanțe SMURD de tip B2.

În total, șapte persoane au fost implicate în incident, iar două dintre acestea au necesitat îngrijiri medicale.

 

