Atacuri rusești în Ucraina. Mai multe persoane au fost rănite

Atacuri rusești în Ucraina. Mai multe persoane au fost răniteSursâ foto: X.com
Cel puțin 21 de persoane, inclusiv șapte copii, au fost rănite în urma bombardamentelor ruse care au vizat infrastructura din Ucraina. Atacurile rusești au lăsat fără electricitate o mare parte a țării în noaptea de miercuri spre joi, potrivit AFP.

Atacurile rusești afectează centralele termice din mai multe regiuni ale Ucrainei

Echipamentele unor centrale termice din mai multe regiuni din Ucraina au fost grav avariate, a anunțat furnizorul ucrainean de energie DTEK. Compania a precizat că este al treilea atac masiv asupra centralelor termice din octombrie încoace.

Ministrul ucrainean al energiei, Svitlana Grinciuk, a transmis pe rețelele de socializare că Rusia a lansat din nou un atac masiv cu rachete și drone împotriva infrastructurilor energetice ucrainene.

Bombardamentele au afectat mai multe regiuni, cu victime civile în Zaporojie, Viniţa și Kiev

Operatorul energetic public Ukrenergo a raportat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor Ucrainei joi dimineaţa, urmate de întreruperi pentru restabilirea echilibrului între producţie şi consum în reţea. În Zaporojie, cel puțin 15 persoane au fost rănite, printre care șase copii cu vârste între trei și șase ani, a informat pe Telegram șeful Administrației Militare regionale, Ivan Fedorov.

În regiunea Viniţa, alte cinci persoane, inclusiv un copil de șapte ani aflat în stare gravă, au fost rănite. O persoană a fost de asemenea rănită în regiunea Kiev. Serviciile ucrainene de salvare au publicat pe rețelele de socializare o înregistrare video care surprinde un imobil avariat și pompieri intervenind în apropierea unui crater plin de moloz.

Rusia a anunțat doborârea a 170 de drone ucrainene, inclusiv lângă Moscova și Belgorod

Ministerul rus al Apărării a declarat că a doborât 170 de drone ucrainene în noaptea de miercuri spre joi, dintre care 48 în regiunea Belgorod, la frontiera cu Ucraina, și nouă în regiunea Moscova, șase dintre acestea îndreptându-se către capitală.

Rusia continuă un baraj constant de atacuri cu drone și rachete vizând în special instalații energetice ucrainene, în contextul invaziei lansate în februarie 2022. La rândul său, Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol și altor instalații energetice din Rusia.

